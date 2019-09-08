Hacı Bayram Veli Üniversitesi 'değer çalışmaları' yapacak: Gençlik, dindarlık, muhafazakarlık

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin 'Değer Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'ne göre, 'değerler' adı altında; 'Türkiye’de Din Eğitimi Politikaları, gençlik, dindarlık, muhafazakarlık, din eğitiminin hukuki statüsü' gibi başlıklarda çalışmalar yapılması planlanıyor.

“Değerler ve değerler eğitimi” kavramını giderek daha çok duymaya başladık. Değerler sözcüğü “milli ve manevi değerlerimiz… dinimiz… cihat…şehit olmak…” gibi sözcüklerle yan yana, birlikte kullanılıyor.

TÜRGEV ve ENSAR gibi vakıflar 2015/2016 yılında lisansüstü araştırma projeleri bile örgütlemeye başladı. Değerler adı altında; “Türkiye’de Din Eğitimi Politikaları…gençlik, dindarlık, muhafazakarlık…din eğitiminin hukuki statüsü…” gibi başlıklarda çalışmalar yapıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı da, bu malum vakıflarla protokoller imzalayarak yaygınlaştırılmasına fırsat tanıyor.

Değerler kavramı, üniversitelerin gündemine de girdi. Sadece İlahiyat Fakültelerinin ilgi alanında sayılabilecek konular, “…araştırma uygulama merkezleri” aracılığıyla üniversitelerin bütün birimlerinin görev kapsamına alınıyor. Üniversitelerin kaynakları, yurt içinde ve dışında düzenlenen seminerler; konferanslar; Türkiye ile başka ülkeler arasında karşılaştırmalı araştırmalar yapmak gibi amaçlara harcanıyor.

Dahası, Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcilerinin, yasal yetkilerle donatılmış biçimde üniversitelere girebilmesinin yolu açılıyor.

DEĞER ÇALIŞMALARI YÖNETMELİĞİ

Bugün Resmi Gazete'de, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin “Değer Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” yayımlandı.

Yönetmeliğin 5’nci maddesinde; “…değerler alanının her alanı ile özellikle de etik ve manevi değerler alanı ile ilgili çalışmalar yapmak…uygulama ve araştırmalar yapmak…Değerler alanıyla ilişkili iki önemli danışmanlık türü olan Manevi Danışmanlık ve Felsefi Danışmanlık çalışmalarını artırıp güçlendirmek” amaçlarıyla kurulduğu belirtiliyor.

6’ncı maddede merkezin faaliyet alanları sıralanmış. Aşağıda alıntılanan 10 alan belirlenmiş;

"a) Türkiye’de değerler alanının her boyutuna, özellikle de etik ve manevi değerler alanına yönelik çalışmalar yapmak.

b) Değerler alanındaki sorunların çözümlerine yönelik sosyal politikaların oluşturulmasına katkıda bulunmak.

c) Manevi ve felsefi danışmanlıkla ilgili seminer ve sertifika eğitimleri düzenlemek.

ç) Toplumun her kesimine, okullarda öğrencilere, öğretim elemanlarına ve her yaştaki halka değerlerle ilgili bilinçlendirmeye yönelik eğitim programları hazırlamak.

d) Üniversite-toplum bütünleşmesinin bir boyutu olarak değerler alanında eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek.

e) Değerler alanında Türkiye ve diğer ülkeler arasında karşılaştırmalı araştırmalar yapmak.

f) Değerler alanında yapılacak olan akademik araştırmaları desteklemek.

g) Değerler alanında yapılan ve yapılacak çalışmaları ve sonuçlarını dergilerde yayımlamak.

ğ) Değerler alanında Türkiye’de ve yurtdışında; seminerler, paneller, yıllık konferanslar, kurslar, kongreler ve sergiler düzenlemek suretiyle bilgilendirme ağı kurarak iletişimi sağlamak.

h) Merkezin bilgi birikiminden yararlanmak isteyen her türlü idari, bilimsel, ticari ve mesleki kuruluşun talep ettiği veya ihtiyaç duyduğu belge, bilgi, plan ve proje gibi dokümanları hazırlamak veya danışmanlık hizmetlerini yürütmek.”

Merkezin yönetim organları Müdür, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu olarak sıralanmış.

Müdürü, Rektör seçecek. Yönetim Kurulu, Müdür; Müdür Yardımcısı ve Rektörün üç yıl sürelerle görevlendireceği 5 öğretim üyesi olmak üzere 7 kişiden oluşturulacak. Kurula, merkezin genel strateji ve politikalarını oluşturmak, faaliyetleri konusunda kararlar almak ve uygulamayı değerlendirmek görevleri verilmiş.

Görevi; “Merkezin amaçları doğrultusundaki faaliyetlerini daha etkin ve bilimsel bir şekilde yürütmek…” sözleriyle tanımlanan Danışma Kurulu’nun, Rektör'ün görevlendireceği üç bilim adamı ile üç kamu kurumu temsilcisinden oluşturulması öngörülüyor.

Maddede anlatılmak istenen kamu kurumunun Diyanet İşleri Başkanlığı olduğu çok açık. Değerler denildiğinde akla başka bir kurum gelmiyor çünkü.