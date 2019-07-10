'Hacca gidiyorum, altınlarınızı okutup getireyim' diyerek dolandırdı...

İzmir'de birçok kişiyi 'Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim' diyerek dolandıran Nurettin Alınca tutuklandı.

Bayraklı Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçenin Yamanlar Mahallesi'nde bir kişinin, birçok kişiye "Hacca gideceğim, elinizdeki altınları verin okutup geri getireyim" diyerek dolandırdığı ihbarıyla harekete operasyon yaptı. Farklı günlerde dolandırılan 3 kişinin ifadesine başvuran polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini de incelemeye aldı.

Operasyon sonunda gözaltına alınan Nurettin Alınca sorgulamak üzere Bayraklı Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Yapılan araştırmada, Nurettin Alınca'nın cezaevi firarisi olduğu İzmir genelinde 26 ayrı dolandırıcılık suçuna karıştığı, hakkında 11 yıl 6 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Alınca, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.