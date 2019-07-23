Haberciler haber oldu: Para karşılığı haber yapan sitelerin tarifeleri açıklandı

İsmi gizli tutulan ve İstanbul merkezli olduğu belirtilen bir şirketin, para karşılığı haber yapan site ile ajanslarını açıkladığı haberi tartışma yarattı. Şirketin verdiği bilgilere göre söz konusu kuruluşların ücret tarifeleri de açıklandı.

Para karşılığı haber yapan kuruluşların ve tarifelerinin açıklandığı haber gündemde.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın yayın organı Journo'da yayınlanan haberle kuruluşların isimleri tek tek sıralandı. İsmi gizli tutulan ve İstanbul merkezli olduğu belirtilen bir şirketi kaynak gösteren site, şirketten aldığı bilgileri kullandıklarını iddia ederek, para karşılığı haber yapan site ile ajansları ve ücret tarifelerini açıkladı.

Sitenin ulaştığı şirket yetkilisinin, “Röportaj da yayınlatabiliriz. Hem soruları, hem cevapları siz yazarsanız. Onlar da sanki sizinle röportaj yapılmış gibi yayımlarlar” dediği ifade edildi.

‘BİRKAÇ GÜNDE MİLYONLARA ERİŞEBİLİRSİNİZ’

Haberde görüş alınan yetkilinin kendi firmaları üzerinden şunları söylediği belirtildi;

“İnternet üzerinde 900’den fazla internet haber sitesine ve sektörel portallara haberlerinizi yayınlatabilirsiniz. Hazırlayacağınız içeriği 900 farklı internet sitesine 2 işgünü içerisinde yayınlayabiliriz. Haber ajanslarının ve büyük haber sitelerinin içerisine haberlerini eklemek, birkaç günde milyonlarca kişiye erişmek isterseniz (..) online haber servisini deneyin”

FİYAT TARİFESİ AÇIKLANDI

Tartışma yaratan haberde aynı zamanda da bir fiyat tarifesinin belirlenmiş olduğu ifade edildi. Buna göre fiyat tarifesi şöyle;

1) dha.com.tr 4.500 ₺

2) mynet.com 4.200 ₺

3) ensonhaber.com 3.900 ₺

4) gazeteoku.com 3.600 ₺

5) shiftdelete.net 3.600 ₺

6) memurlar.net 3.300 ₺

7) gazeteciler.com 3.100 ₺

8) superhaber.tv 3.000 ₺

9) memurhaber.com 2.700 ₺

10) iha.com.tr 2.500 ₺

11) star.com.tr 2.400 ₺

12) haberler.com 2.400 ₺

13) aksam.com.tr 2.400 ₺

14) sondakika.com 2.400 ₺

15) indigodergisi.com 2.400 ₺

16) webtekno.com 2.350 ₺

17) donanimhaber.com 2.100 ₺

18) netgazete.com 2.100 ₺

19) t24.com.tr 2.100 ₺

20) turkiyegazetesi.com.tr 2.100 ₺

T24 VE SHIFTDELETE.NET İDDİALARI REDDETTİ

Konuyla ilgili T24’ten, “Reklam metinlerinin yayımlandığı T24’ün ‘Advertorial’ sayfası ve onun dışındaki banner/reklam alanları şeffaf ve okurları yanıltmayacak şekilde bellidir. Para karşılığı ‘haber/söyleşi/röportaj’ yayımlamak, para karşılığı ‘yayından içerik kaldırmak’ gazetecilik adına utanç vericidir, kabul edilemez” açıklaması geldi. Shiftdelete.net sitesi de böyle bir uygulamaları olmadığını, halkla ilişkiler şirketinin listesinden Journo’nun içeriği üzerine haberdar olduklarını bildirdi.