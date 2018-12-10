Haber engellemeye yanıt: Elden ele

Çoğu "yandaş" olarak bilinen şirketler, kurumlar ve kişiler haber karartmanın keyfini çıkartıyor. Karartmak istedikleri haberin erişimini, herhangi bir şekilde yargılama sürecini başlatmadan, sadece sulh ceza hakimliklerine şikayet yoluyla engelliyorlar. Bunun son örneklerinden biri de soL'da 26 Kasım günü yayımlanan 'Doğa Kolejleriyle ilgili şikayetler artıyor: Hem emekçilerin parası ödenmiyor hem velilerin' başlıklı haber oldu. Patronların Ensesindeyiz Ağı, bu hukuksuz karartmaya karşı 'Haberi elden ele yayalım' kampanyası başlattı.

Haber almak, gerçeklere ulaşmak herkesin hakkı... Ancak yeni dönemin son modası bu hakkı insanların elinden almak için hukuksuz bir hukuki prosedürden yararlanmak şeklinde.

Çoğu "yandaş" olarak bilinen şirketler, kurumlar ve kişiler karartmak istedikleri haberin erişimini, yargılama süreci başlatmadan, herhangi bir tekzip göndermeden, sadece sulh ceza hakimliklerine şikayet yoluyla engelliyorlar. Bunun son örneklerinden biri de soL'da 26 Kasım günü yayımlanan 'Doğa Kolejleriyle ilgili şikayetler artıyor: Hem emekçilerin parası ödenmiyor hem velilerin' başlıklı haber oldu.

Patronların Ensesindeyiz Ağı, bu hukuksuz karartmaya karşı 'Haberi elden ele yayalım' kampanyası başlattı.

HABER KARARTMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hukuksuz haber karartma süreci şöyle işliyor: AKP yandaşı herhangi bir şirket, sermaye grubu, kurum, kuruluş ya da şahıs, kamuoyu tarafından duyulmasını istemediği haberle ilgili mahkemeye başvurmak yerine başka bir yöntem uyguluyor. Sulh ceza hakimliklerine giderek şikayette bulunup habere erişimin engellenmesini istiyor. Haberle ilgili herhangi bir tekzip göndermiyor ya da yayıncı kuruluşa dava açmıyor. Mevzuattan yararlanıp, mahkemeden çabuk yoldan engelleme kararı çıkartmayı tercih ediyorlar. Erişimi engelleme kararları bir süredir yargıyı devreden çıkarmaya dönük olarak aldırılıyor.

soL'da 26 Kasım 2018 günü yayımlanan Doğa Kolejleriyle ilgili bir haber de aynı akıbete uğradı.

soL muhabiri Ahmet Çınar'ın "Doğa Kolejleriyle ilgili şikayetler artıyor: Hem emekçilerin parası ödenmiyor hem velilerin" başlıklı haberine erişim, Doğa Koleji patronlarının şikayeti üzerine Bakırköy 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellendi.

HABER KARARTMAYA YANIT: ELDEN ELE...

Patronların Ensesindeyiz Ağı, bu hukuksuz uygulamaya karşı bir mail zinciri kampanyası başlattı.

Patronların Ensesindeyiz Ağı'ndan yapılan "Omuz verin, karartılmak isteneni görmeyen kalmasın" başlıklı açıklamada şöyle denildi:

Erişimi engellenen bir haber var. Doğa Kolejleri ile ilgili... Haberde suç yok, yasadışı değil, hakaret ya da iftira içerdiğini iddia eden bile yok. Basitçe erişim engelleniyor ve böylece kamuoyunun bilgilenmesi önleniyor. Haber alma hakkımız gasp ediliyor.

Bu yolu seçenlere, haklılığını ispatlayamadığı için gerçeğe yasak koyarak sıyrılmaya çalışanlara bir ders vermek gerekiyor. Mevzuattan yararlanıp, mahkemeden çabuk yoldan engelleme kararı çıkartanlara, bu yolla çok bir şey elde edemeyeceklerini öğretebiliriz. Onlara "biz engelleme kararı çıkartıyoruz, bu sefer çok daha fazla insana e-posta zincirleri ile haberleri ulaştırabiliyorlar" dedirtirsek, çok şey başarmış oluruz. Doğa Kolejleriyle ilgili çok sayıda ihbar aldık. Çalışanların, ödenmeyen tazminatlar, maaşlardaki sistemli gecikmeler, hatta bakanlığın öğretmenlere gönderdiği eğitim yardım ödeneğine el konulması gibi şikayetleri vardı. Bu şikayetlere kısa sürede öğrenci velilerinin şikayetleri eklendi. soL Haber sitesi habercilerinden Ahmet Çınar, bu şikayetleri araştırdı. İhbar eden kişilerle irtibat kurdu. İddialar ve iddia sahipleri somuttu. soL Haber sitesinde bununla ilgili haber yapıldı. Doğa Kolejleri'nin yaptığı ise iddiaları yanıtlamak ya da sıkıntıları gidermek değil, mahkemeden erişimi engelleme kararı çıkarttırmak oldu! soL Haber sitesindeki habere erişilemiyor. Erişimi engelleme kararları bir süredir hukuku devreden çıkarmaya dönük olarak aldırılıyor. Doğa Kolejleri bu haberle ilgili bir tazminat davası açsa, savunmanın "iddiaları ispatlama" hakkı doğacak. Tanıklar, kanıtlar ortaya dökülecek. Belki iddialar bir de mahkeme tarafından tescil edilmiş olacak. Onun yerine erişimi engelleme kararı aldırıyorlar. Bu e-postayı tanıdığınız kişilere, dostlarınıza, başka kurumlara yönlendirmenizi, mümkün olduğu kadar çok paylaşmanızı istiyoruz. İki şeyin altını çizerek: Birincisi, mahkemenin erişimi engelleme kararı bu haberde iftira, haksız suçlama, hakaret vs. suçu olduğu anlamına gelmiyor. Bu karar bir "engelleme" kararı ve haberin içeriğinin "hukuka aykırılığının" yasa maddelerine dayandırılarak tespit edilmesine dayanmıyor. İkincisi, yayından kaldırılan bu haberin tamamen sizlerin çabasıyla yayılması, ilgili herkese ulaşması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi, hukuksuz engelleme kararlarıyla iş görmek isteyenlere ders olacaktır. Bu çok önemli! soL Haber'in 26 Kasım 2018 tarihli engellenen haber yazısı aşağıda... (Bu arada; yurtdışındaysanız ya da VPN kullanıyorsanız habere doğrudan site üzerinden erişebilirsiniz. Bu bağlantıya tıklayarak.) Evet, şimdi hep birlikte bu hukuk düşmanlarına bir ders vereceğiz. Engellenen haber içeriği aşağıda. Bu e-postayı yaygınlaştıracağız. Haydi.

E-Posta yoluyla iletilen elektronik bülten bu sözlerle başlıyor ve soL'un "erişim engelleme" yoluyla sansürlenen haberini içeriyor.

'ELDEN ELE' ÇAĞRISI

"Elden ele" çağrısı ve sansürlenen haberin kendisi Patronların Ensesindeyiz ağının sosyal medya hesaplarından da yayınlandı.