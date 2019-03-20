A Haber bu haberi silmeyi unutmuş...

A Haber'i 'CHP'nin Fethullah Gülen'i bitirme planı' başlıklı haberi sosyal medyada gündem oldu. 2013 Aralık tarihli haberde AKP'nin CHP'nin 'planını engellediği' söyleniyor.

A Haber tarafından yapılan 4 Aralık 2013 tarihli "CHP'nin Fethullah Gülen'i bitirme planı" başlıklı haber sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haberde CHP'nin planının AKP tarafından engellendiği söylenirken, "Başbakan Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AK Parti, CHP ile birlikte yer aldığı Meclis'te Fethullah Gülen Hareketi'ne karşı böyle bir önergeyi tasvip etmeyerek destek vermedi ve komisyonun da açılmamasını sağladı" deniliyor.

A Haber'in silmeyi unuttuğu haberde, Cemaat üyelerinin CHP tarafından "fişlendiği" savunulurken, CHP'nin planının "yurtdışındaki Türk okullarını bitirmeye yönelik olduğu" öne sürülüyor.

Haberin metni şöyle:

"CHP'nin Fethullah Gülen'i bitirme planı

Dershanelerin ihtiyaç olduğunu savunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2005 yılında Fethullah Gülen Hareketi'ne ait okulların Meclis tarafından araştırılması için önerge vermiş.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 71 milletvekiliyle birlikte Hizmet Hareketi'ne bağlı yurtdışındaki okulların araştırılmasına yönelik Meclis'te komisyon kurulması için önerge verdiği ortaya çıktı. Ağır ifadelerin yer aldığı önergede, bu okullarda laiklik karşıtı gençler yetiştirildiği savunuldu.

Kılıçdaroğlu, basına sızan MGK belgelerine ilişkin olarak bulunduğu ABD'den hükümete istifa çağrısı yaptı. Ancak çağrı Kılıçdaroğlu'nun geçmişte Gülen Hareketi aleyhine atılan imzasını akla getirdi.

İMZASINI UNUTTU

Kılıçdaroğlu, sözde fişleme belgelerinin devamının gelmesi halinde hükümetin istifa etmesi gerektiğini söyledi. Ancak Kılıçdaroğlu'nun Hizmet Hareketi'ne sahip çıkan bu açıklamaları akla kendisinin de milletvekili olarak imza koyduğu 2005 yılındaki araştırma komisyonu önergesini getirdi. Kılıçdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 72 CHP'li vekil, Hizmet Hareketi'ne bağlı yurtdışındaki Türk okulları ile yurtiçindeki yurt ve dershanelerin araştırılması için komisyon kurulmasını istedi.

AK PARTİ DESTEK VERMEDİ

CHP İstanbul Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte 72 CHP'li vekilin imzasını taşıyan 2005 yılına ait araştırma komisyonu kurulmasına yönelik önergede, yurtdışında 10 bin öğretmenin görev yaptığı 500 okulun araştırılması istenildi. CHP önergesinde, Fethullah Gülen Hareketi'ne bağlı bu okullarda laiklik karşıtı gençler yetiştirildiği belirtildi. Aynı önergede, Fethullah Gülen hakkında açılan 'laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı devlet düzeni kurmak' suçlamasıyla Ankara'da açılan dava örnek gösterildi. CHP'nin yurtdışındaki Türk okullarını bitirmeye yönelik bu önergesi o dönemde Meclis'te çoğunluğu bulunan ve iktidarda olan AK Parti'nin destek vermemesi nedeniyle hayata geçirilemedi.

'DERSHANELER DE ARAŞTIRILSIN'

AK Parti destek vermediği için kadük kalan söz konusu önergenin dilekçe kısmında, Hizmet Hareketi'ne ait sadece yurtdışı okullar değil, Türkiye'de var olan dershaneler ve yurtların da aynı gerekçeyle araştırılması talep edildi.

Başbakan Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AK Parti, CHP ile birlikte yer aldığı Meclis'te Fethullah Gülen Hareketi'ne karşı böyle bir önergeyi tasvip etmeyerek destek vermedi ve komisyonun da açılmamasını sağladı.

ÖNERGEDE AĞIR İFADELER

Verilen önergede, '... Kimileri de Fethullah Gülen tarikatının buralarda militan yetiştirerek, devlette kadrolaşmayı amaçladığını ileri sürmüştür. Fethullah Gülen'e bağlı okullarla ilgili yurtdışındaki yetkililerin farklı tutumları vardır. Bir ülke laikliğe aykırı eğitim yapıldığı gerekçesiyle ülkesindeki bu okulları kapatmıştır. Başka bir büyük ülkenin başkanı da bu okullarla ilgili kaygılarını belirtmiştir. Kısaca devletten sonra en büyük eğitim ağını kurmuş bu örgütlenme hakkında gerçeğin araştırılması, kamuoyunun aydınlatılması gerekir. Bu görev de en başta TBMM'ye düşer. Fethullah Gülen'e bağlı okul, dershane ve yurtlarda 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda öngörülen Eğitim Birliği içinde laik, bilimsel bir eğitim yapılmakta mıdır? İlköğretimden üniversiteye kadar yüzlerce okulun yapımı, binlerce öğretmenin aylığı hangi kaynaktan karşılanmaktadır? Bütün bu soruların yanıtlanma TBMM'ce araştırılıp, incelenmesi gerekir' denilerek, Meclis araştırması isteniyor."