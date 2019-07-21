Güzeloba'da mahalleli imam hatipleştirmeye karşı tepkili

Antalya Muratpaşa'da, Güzeloba Ortaokulu’nun taşınacağı yeni binanın İmam Hatip Ortaokulu olarak açılacağını ve çocuklarının İmam Hatip’te misafir öğrenci olarak eğitim göreceğini öğrenen veliler imza kampanyası başlattı. Kampanya mahalle sakinlerinden büyük destek görüyor.

Antalya Muratpaşa'daki Güzeloba Ortaokulu yeni binaya taşınırken, öğrencilere artık alışılmış olan sürprizlerden birisi yapıldı. Öğrenciler okulun taşınacağı yeni binanın İmam Hatip Ortaokulu olarak açılacağını ve İmam Hatip’te misafir öğrenci olarak eğitim göreceklerini öğrendi. Öğrenci velileri bunun üzerine bir imza kampanyası başlattı. Kampanya mahalle sakinlerinden büyük destek görüyor.

İmam Hatip okuluyla ortaokulun bir arada olmasının inanan-inanmayan, ibadet eden-etmeyen şeklinde kutuplaştırıcı etkilerine değinen veliler, Güzeloba Ortaokulu’ndan ve İrfan İlk Ortaokulu’ndan toplam 1235 öğrencinin misafir olarak nakil olacağı binanın kapasite yetersizliğinin de olduğunu, sınıfların mevcudunun artmak zorunda kalacağını, derslik yetersizliğinden dolayı bazı sınıfların diğer sınıflara dağıtılacağını da anlatıp, mahalleliyle kaygılarını paylaştılar. Gün boyu açık olan imza masasına uğrayarak velilerin yaşadıklarıyla ilgili bilgi alan mahalle sakinleri, imza kampanyasına destek verdiler.

