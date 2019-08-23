Güzel sanatlar öğrencilerine rektörlük önünde polis engeli

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin taşınması kararına karşı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi. Fransız Kültür Merkezi önünde yapılan basın açıklamasında öğrenciler rektörlük emriyle pazartesi gününden beri fakülteye girişlerinin engellenmesine tepki gösterdiler.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü’nün İzmir’in Narlıdere ilçesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi binasının depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle taşınması kararına karşı bugün rektörlük önünde yapılmak istenen basın açıklamasına polis izin vermedi. Bunun üzerine basın açıklaması rektörlük binası yakınındaki Fransız Kültür Merkezi önünde yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Buca’nın Tınaztepe ilçesindeki yerleşkeye taşınma kararı öğrencilerin tepkisine yol açmış, öğrenciler daha önce birkaç kez basın açıklaması yapmış ve tepkilerini dile getirmişlerdi.

Bugün de saat 19.00'da Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlük binası önünde basın açıklaması yapmak isteyen öğrenciler polis engeliyle karşılaştı. Çok sayıda polis ve çevik kuvvet ekibinin getirildiği Rektörlük binası önünde açıklama yapmasına izin verilmeyen öğrenciler, rektörlük yakınındaki Fransız Kültür Merkezi binası önüne geçerek basın açıklamalarını burada yaptılar.

Açıklamada "DEÜ Rektörlüğü’nden alınan özel talimat doğrultusunda tam da beklediğimiz gibi kolluk kuvvetlerince pazartesi gününden bu yana yerleşkemize girişimiz engellenmektedir" denildi.

YENİ BİNA GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİNE UYGUN DEĞİL

Fakültenin taşınmasıyla ilgili hukuksal sürecin sona ermediğine işaret eden öğrenciler, anayasayla güvence altına alınmış eğitim görme, sanatın ve sanatçının korunması, desteklenmesi haklarının açıkça ihlal edildiğini vurguladılar. Öğrenciler taşınılması istenilen binanın fiziki koşullarının güzel sanatlar eğitiminin ihtiyaçlarını karşılamadığını da ifade ederek şu talepleri sıraladılar: