Güvenpark saldırısında patlayıcıları temin ettiği öne sürülen 1 kişi gözaltında

Ankara’da 2016 yılında 38 kişinin yaşamını yitirdiği Güvenpark saldırısında patlayıcı maddeleri temin ettiği öne sürülen bir şüphelinin Hakkari’de yakalandığı açıklandı.

Ankara’da 13 Mart 2016 tarihinde Güvenpark’ta düzenlenen bombalı saldırıda patlayıcıları temin ettiği öne sürülen bir şüphelinin Hakkari’de yakalandığı açıklandı.

Hakkari Valiliği’nden yapılan açıklamada “1 Ağustos 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan operasyonda, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Devletin Birliği ve Bütünlüğünü Bozma ve Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etme' suçlarından 3 ayrı aranması bulunan 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan şahsın 13 Mart 2016 tarihinde Ankara ili Kızılay Meydanı Güvenpark civarında meydana gelen ve 38 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 349 vatandaşımızın yaralandığı ve 107 kurum ve aracın zarar gördüğü bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden şahıs olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.