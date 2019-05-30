Güvenpark Anıtı'nda kendini yakmaya çalıştı: Saadet Partili tefeci yüzünden...

Ankara Kızılay Meydanı'ndaki Güvenpark Anıtı'nda bir yurttaş üzerine benzin döküp yakmak istedi.

Kızılay'daki "Türk! Övün, Çalış, Güven" yazılı anıtın üstüne çıkan bir esnaf, "Atatürk'ün bu güzel sözüne inat evine helal lokma götürmekte zorlandığını emeğin, çalışmanın ve kazanmanın her geçen gün zor olduğunu tefeciden aldığı yüksek faizli borçla zor duruma düştüğünü bu yüzden sesini duyurmaya çalıştığını" söyledi.

Harran’da esnaflık yaptığını söyleyen vatandaş, Saadet Partisi İlçe Başkanı’ndan aldığını belirttiği yüksek faizli borcu ödeyemediği için başta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) defalarca yazdığını, geri dönüşün olmadığını, sesini duyurmak için bu yolu seçtiğini belirtti.

Borç yüzünden ailesinden ayrıldığını, çocuklarının yüzüne bakamadığını söylen yurttaş, sesini Cumhurbaşkanı’na duyurmak için Ankara’ya geldiğini söyledi.

Çok sayıda polis ve zabıtanan ikna etmeye çalıştığı esnafa verilen sözler karşısında eyleminden vazgeçti.