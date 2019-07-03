Güvenlik yetkilisinden Libya açıklaması: Gider vururduk...

Türkiye'nin Libya ile yaşadığı kriz sırasında Erdoğan'ın Japonya ziyaretini takip eden Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, 'Pazartesi akşamı, üst düzey bir güvenlik yetkilisine, 'Oradaki Türkler bırakılmasaydı, Türkiye ne yapacaktı?' diye bir soru sordum. ‘Gider vururduk’ dedi' iddiasında bulundu.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "G-20 zirvesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı takip etmek üzere geldiğimiz Japonya’da, hiç hesapta yokken Kıbrıs ve Libya’dan iki haber geldi, ikisi de alarm verici nitelikteydi" dedi.

Acet, Libya ile yaşanan krize ilişkin bir güvenlik yetkilisiyle arasında geçtiğini belirttiği konuşmayı şu şekilde aktardı: