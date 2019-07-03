Güvenlik yetkilisinden Libya açıklaması: Gider vururduk...

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, "G-20 zirvesi için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı takip etmek üzere geldiğimiz Japonya’da, hiç hesapta yokken Kıbrıs ve Libya’dan iki haber geldi, ikisi de alarm verici nitelikteydi" dedi.
Acet, Libya ile yaşanan krize ilişkin bir güvenlik yetkilisiyle arasında geçtiğini belirttiği konuşmayı şu şekilde aktardı:
Pazartesi akşamı, üst düzey bir güvenlik yetkilisine, ’Oradaki Türkler bırakılmasaydı, Türkiye ne yapacaktı?’ diye bir soru sordum.
‘Gider vururduk’ dedi.
‘Libya, Türkiye’ye epey uzak bir yer değil mi?’ diye devamını getirdim.
‘Uzak olması önemli değil, gider vururduk, tanker uçaklarla ya da başka imkânları kullanarak ya da orada verilen desteği artırarak bunu yapardık.’