Güvenlik soruşturmasıyla işten atılan belediye işçisi açtığı davayı kazandı

Zeytinburnu Belediyesi’nde taşerondan kadroya geçiş sırasında güvenlik soruşturmasıyla işten çıkarılan Kenan Güngördü, işe geri dönmek için açtığı davayı kazandı.

AKP'li Zeytinburnu Belediyesi’nin evde sağlık hizmetleri bünyesinde taşeron olarak çalışan Kenan Güngördü, kadroya geçişte yapılan güvenlik soruşturmasıyla işten atılmasının ardından başlattığı direnişi sürdürüyor.

Güngördü’nün işe geri dönmek için açtığı davada İstanbul 12. İdare Mahkemesi, dava konusu işlemin iptaline ve Güngördü’nün yoksun kaldığı tüm özlük, mali ve sosyal haklarının dava açma tarihi olan 24 Nisan’dan itibaren işletilerek kendisine ödenmesine karar verdi. Mahkemenin daha önce verdiği yürütmeyi durdurma kararı Zeytinburnu Belediyesi'nin itirazı sonucu bir üst mahkeme tarafından iptal edilmişti. soL Haber'e konuşan Güngördü son olarak eline ulaşan bu kararın mahkemenin işe iadesi için verdiği verdiği üçüncü karar olduğunu söyledi.



Kararda Güngördü hakkındaki arşiv araştırmasının olumsuz olarak sonuçlanmasına neden olan bilgi notunun Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun Ek 7’nci maddesi kapsamında elde edilen istihbari bilgi notu olduğu ve idari işlemler için esas teşkil edemeyeceği ve hukuki dayanak olarak kullanılamayacağı vurgulandı.

Güngördü’nün hakkında yürütülen bir soruşturma olmadığı, adli sicil kaydının bulunmadığı ve kolluk kuvvetleri tarafından aranmadığı belirtilen kararda, Güngördü’nün işine son verilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmedildi.

Mahkeme kararının ardından Zeytinburnu Belediyesi’ne işe başvuru dilekçesi veren Güngördü, karara istinaf yolunun açık olduğunu belirterek belediye tarafından işe alınana kadar direnişini sürdüreceğini söyledi.

Güngördü 212 gün boyunca belediye önünde sürdürdüğü oturma eylemini 5 Kasım Pazartesi günü itibariyle AKP Zeytinburnu İlçe Teşkilatı önüne taşıdığını ancak polisin yasak kararıyla karşılaştığını söyledi. Yasaklamanın yaklaşan yerel seçimlerle ilgili olduğunu ifade eden Güngördü, kararı tanımayacağını, bir hafta içinde işine iade edilmezse eylemini kaldığı yerden sürdüreceğini belirtti.