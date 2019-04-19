'Güvenlik soruşturması' hukuksuzluğuna karşı emsal oluşturacak karar

Kamu kurumlarında çalışmaya hak kazanan binlerce yurttaş hukuksuz ve keyfi bir şekilde 'güvenlik soruşturması' bahanesiyle göreve başlatılmazken, bu keyfiliğe karşı Antalya 1. İdare Mahkemesi'nden önemli bir karar geldi.

AKP'nin kamu kurumlarında çalışmaya hak kazanan muhalifleri "güvenlik soruşturması" adı altında hukuksuz şekilde işe başlatmaması neredeyse olağan bir uygulama halini alırken, konuya ilişkin Antalya 1. İdare Mahkemesi'nden emsal oluşturacak önemli bir karar geldi.

Antalya Üniversitesi'nde çalışmaya hak kazanan ve ataması yapılan davacı, önce uzun süre "güvenlik soruşturması" gerekçesiyle bekletildi, sonrasında soruşturma sonucu gerekçe gösterilerek göreve başlatılmadı.

Üniversitenin bu hukuksuz tavrına karşı mahkemeye giden davacı, yürüttüğü hukuk mücadelesini kazanımla sonuçlandırdı.

Üniversite Rektörlüğü tarafından mahkemeye verilen savunmada, yapılan güvenlik araştırması sonucu elde edilen bilgilerin davacının üniversite çalışanları ve öğrenciler üzerinde olumsuz etki doğuracağı, atamasının bu nedenle yapılmadığı ifade edildi.

Rektörlüğün güvenlik soruşturmasında "engel" olarak gördüğü başlığın davacının TKP üyesi olması olduğu ortaya çıkarken, mahkeme bu hukuksuz kararın iptaline karar verdi.

TKP'nin 31 Mart seçimlerine girdiğinin hatırlatıldığı kararda, davacı hakkında herhangi bir cezai işlem bulunmadığı, göreve başlamasını engeller bir durum olmadığı ifade edildi.

Mahkeme, davacının işe başlatılmaması yönündeki kararı oybirliğiyle iptal etti.