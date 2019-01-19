'Güvenlik Bakanlığı kurulacak' iddiası

Güvenlik Bakanlığı adı altında yeni bir bakanlık kurulacağı, başına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir ismin atanacağını iddia edildi.

Yeni bir bakanlık kurulacağı iddia edildi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Yeni bakanlık mı gelecek" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ankara'da, özellikle AK parti çevrelerinde, yerel seçimlerden sonra 'Yeni bir bakanlık' kurulacağı yolunda ciddi iddialar dolaşıyor. Bu bilgiyi bana veren dostum, AK Parti içindeki kulislere olduğu kadar, siyasetin zirvesindeki bilgilere de hakim olan ve pek de yanılmayan bir isim" ifadesini kullandı.

"Kulislere göre, Türkiye'de istihbarat alanında geçmişte yaşanan sıkıntıların, Türkiye'deki çok sayıda farklı istihbarat örgütünün birbirinden bağımsız çalışmasından ve sağlıklı bilgi paylaşımının olmamasından kaynaklandığı yolunda bir inanç hakim" diyen Altaylı, şöyle devam etti: