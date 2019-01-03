'Güvenilir değil' raporu sonrası Milli Piyango'dan açıklama

Milli Piyango İdaresi, Sayıştay'ın kurum hakkında yazdığı rapora ilişkin açıklamada bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve internet sitelerinde "Sayıştay’dan şok rapor: Milli Piyango çekilişleri güvenli değil" başlığıyla haberler yayımlandığı belirtildi.

İdarece düzenlenen piyango ve sayısal oyunların çekilişlerinin şans oyunları sektörüne özgü çekiliş donanımları kullanılarak yapıldığı ifade edilen açıklamada, çekilişlerin vatandaşlara ve medya kuruluşlarına açık olarak, çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde yapıldığı belirtildi.

Çekilişe ilişkin tüm işlemlerin tutanağa bağlandığı ve kayıt altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca çekilişlerin tamamı www.millipiyango.gov.tr adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkanı bulunmaktadır. Dolayısıyla şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İdaremizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporu'nda, haber başlığında yer verilen şekilde 'Milli Piyango çekilişleri güvenli/güvenilir değil' şeklinde herhangi bir tespite yer verilmemiş, çekilişlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı yönünde herhangi bir eleştiri yapılmamış ve çekilişler konusunda İdaremiz kusurlu bulunmamıştır.