Gürsel Tekin'den sığınmacılar hakkında ilginç mesaj

CHP'li milletvekili Gürsel Tekin, Gaziosmanpaşa Nüfus Müdürlüğüne, 150 bin sığınmacı için çıkarılan kimlik kartı geldiğini öne sürdü.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sosyal medya hesabı üzerinden bir iddiada bulundu.

Bir video paylaşan Tekin, görüntülerin Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde çekildiğini ve 150 bin sığınmacıya kimlik kartı sağlandığını söyledi.

Tekin; "Bu görüntüler, Gaziosmanpaşa İlçe Nüfus Müdürlüğü önünde çekildi. 150 bin Suriyeli ve afgana ait yeni kimlik kartları gelmiş. Gaziosmanpaşa’ya 150 bin kimlik kartı geliyorsa gerisini siz düşünün!" ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin mesajı şöyle;