Gürsel Tekin'den adaylık açıklaması: Binali Yıldırım'ın aday olarak çıkış sebebi Gürsel Tekin'dir

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adayı olan Gürsel Tekin, adaylık sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekrem İmamoğlu olacağı yönündeki haberler ağırlık kazanırken, aday adaylığını uzun süre önce açıklayan isimlerden Gürsel Tekin'den de açıklamalar geldi.

"Ben adeta İstanbul'da doktora yapar gibi çalıştım. CHP'nin en az oy aldığı 384 mahallemizde 7,5 milyon seçmen var. CHP buralarda 1 milyon 400 bin oy alıyor. Seçimi almak için bu oyun 3 milyon olması lazım. Bunun olması için ciddi çaba sarfettim. O mahallelerde CHP'ye yönelik algıların çok önemli kısmını kırdığıma inanıyorum" diyen Tekin, "Benim (adaylık) çalışmalarım devam ediyor, resmi olarak aday açıklanana kadar da devam edecek. Hangi arkadaşımıza görev verilir bilemem ama ben başarılı olmasını isterim" ifadelerini kullandı.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Tekin, "AKP'nin İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'da karar kılmasını siz nasıl okuyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: