Gürsel Tekin'den adaylık açıklaması: Binali Yıldırım'ın aday olarak çıkış sebebi Gürsel Tekin'dir

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Ekrem İmamoğlu olacağı yönündeki haberler ağırlık kazanırken, aday adaylığını uzun süre önce açıklayan isimlerden Gürsel Tekin'den de açıklamalar geldi.
"Ben adeta İstanbul'da doktora yapar gibi çalıştım. CHP'nin en az oy aldığı 384 mahallemizde 7,5 milyon seçmen var. CHP buralarda 1 milyon 400 bin oy alıyor. Seçimi almak için bu oyun 3 milyon olması lazım. Bunun olması için ciddi çaba sarfettim. O mahallelerde CHP'ye yönelik algıların çok önemli kısmını kırdığıma inanıyorum" diyen Tekin, "Benim (adaylık) çalışmalarım devam ediyor, resmi olarak aday açıklanana kadar da devam edecek. Hangi arkadaşımıza görev verilir bilemem ama ben başarılı olmasını isterim" ifadelerini kullandı.
BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Tekin, "AKP'nin İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'da karar kılmasını siz nasıl okuyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
Benim sosyolojik çalışmalardan kaynaklanıyor. Bu çalışmaları sadece ben değil AKP de yaptı. İlk başta Binali beyin ismi hiç ortada bile yoktu. Başta 5 ismi sordular. Sonra tekrar dörde düşürdüler sordular, baktılar ki bunların hiçbirinde sonuç elde etmek mümkün değil. Araştırmalar sonucu, Arnavutköy, Bağcılar, Sultanbeyli, Sultangazi'de iktidardan büyük kopuşu gördüler.
Aslında AKP, Gürsel Tekin'in karşısına Binali Yıldırım'ı konumlandırdı. O nedenle Binali Yıldırım'ın aday olarak çıkış sebebi Gürsel Tekin'dir. Çünkü, kendilerini muhafazakar olarak olarak tanımlayan kesimlerin çok rahatlıkla Gürsel Tekin isminde birarada olabileceğin görüyorum. Çünkü İstanbul'da yaşayan insanların derdi kederi aynı. Fikirtepe'de kafasına evi yıkılan perişan olan Bingöllü de Rizeli de Gümüşhaneli kardeşim de var, onun için farketmiyor, yoksulun kaderi aynıdır.
Benim çalışmalarıma göre CHP olarak biz, çok teknik hatalar yapılmazsa, 14 mevcut ilçenin yanısıra, 11 ilçeyi daha çok rahatlıkla alabilecek durumdayız. Büyküşehir'i almak için bizde olmayan en az 4-5 büyük yeni ilçeyi almak zorundasınız. İşte Üsüdar, Küçükçekmece, Eyüp'ü, Fatih'i almak zorundasınız. Benim saha çalışmam ve yapılan araştırmalar sonucu çok rahatlıkla alabilecek durumdayız.