Günler sonra ‘görünen’ Erdoğan, Malezya Başbakanı ile görüştü

Günlerce kameralar karşısına çıkmayınca sağlığıyla ilgili söylentiler yayılan AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Malezya Başbakanı’nı karşıladığı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda görüntülendi.

Günlerdir kameralar karşısına çıkmayan ve sosyal medyada sağlık durumuna ilişkin söylentilerin çıktığı AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i karşıladı. Erdoğan’ın havalimanında Mahathir Muhammed ile görüşmesine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Erdoğan’ın davetiyle Türkiye’ye gelen Muhammed’in temaslarının yarın başlayacağı belirtildi.

Görüşmede, savunma sanayisi başta olmak üzere ikili ilişkilerin gözden geçirileceği ve Türkiye ile Malezya'yı yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunulacağı belirtildi.