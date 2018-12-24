Güneş, Akit’i de geçti: Korkma Ahmet acımayacak

Ahmet Şık’ın Twitter üzerinden yazdığı 'Diktatör müsvettesi’ mesajını ‘haber’ yapan Güneş, ‘Korkma Ahmet acımayacak’ başlığını kullandı.

Güneş, Akit’in üslubunu da aştı.

HDP İstanbul milletvekili Ahmet Şık’ın Twitter hesabından paylaştığı “Diktatör müsvettesi” mesajını “haberleştiren” Güneş, “Korkma Ahmet acımayacak, bu bozuk Türkçeyle kime hakaret ettin, açıkla” başlığını kullandı.

Ahmet Şık’ın "diktatör müsvettesi" ifadelerinde imla hatası yaptığını belirterek “suç teşkil eden ifadeler kullandığını” ileri süren Güneş, “İsim vermeden attığı tweetle ceza almaktan kurtulmayı düşünen Şık, karakterini bir kez daha ortaya koydu” ifadelerini kullandı.