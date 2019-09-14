Güne başlarken: Bir erişim engelleme de BMC'den

Bugün 14 Eylül Cumartesi. İlk haberimiz bir erişim engelleme kararıyla ilgili. “BMC patronuna Saray teşviği yetmedi: Kötü gidişin nedeni işçilerin performansıymış!” başlıklı haberimize erişim Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla engellendi.

12 Eylül Perşembe günü yaptığımız Patronların Ensesindeyiz kaynaklı haber hakkında Bakırköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından erişim engelleme kararı alındı.

BMC Otomotiv vekili Avukat Mehmet Alkan Gültekin’in başvurusu üzerine alınan kararda başvuru sahibinin “firmanın kişilik haklarının rencide edildiği, ihlal edildiğini, bu durumun mağduriyete yol açtığını belirterek özetle belirtilen linke erişimin engellenmesine karar verilmesini” talep ettiği belirtiliyor ve bu talebin kabulüne karar verildiği bildiriliyor.

KİŞİLİK HAKLARINI NEYİN RENCİDE ETTİĞİ BELİRTİLMEDİ

BMC avukatının başvurusunda da mahkeme kararında da “kişilik haklarının rencide edildiği” söylenirken, bunun ne şekilde gerçekleştiği hakkında herhangi bir iddia yer almıyor.

Haberde daha önce soL’da yayımlanmış olan bazı haberlerin içeriğine ilişkin hatırlatmalar bulunuyor. Bu haberlerle ilgili erişim engelleme kararı alınmadığı göz önünde bulundurulursa erişim engelleme kararının temeli olabilecek tek bir nokta kalıyor geriye.

12 Eylül günü yapılan ve yıldırım hızıyla erişimi engellenen haberde yer alan ve BMC Yönetim Kurulu üyesi Taha Yasin Öztürk’ün çalışanlara yolladığı bir ihtar yazısının BMC avukatlarını erişim engelleme kararı başvurusu için harekete geçirmiş olması mümkün.

BMC Patronlarından Öztürk 6 Eylül tarihinde “İhtaren uyarı hakkında” konu başlıklı olarak “BMC Ticari Araç Program Direktörlüğü ve Ar-Ge Mühendislik Direktörlüğü çalışanlarına” yolladığı yazıda “BMC Ticari Araç Program Direktörlüğü ve Ar-Ge Mühendislik Direktörlüğü’nün tüm yöneticilerini, beyaz yaka ve mavi yaka çalışanlarını ihtaren uyardığını bildirmiş, yapılan haberde bu konuda şu yorum yapılmıştı:

AKP iktidarı döneminde kamu kaynakları ile ihya edilen BMC patronları, şirketin ticari araç sektöründeki başarısızlığının faturasını BMC emekçilerine kesmeye çalışıyor.

HUKUKSUZLUĞA DOYAMIYORUZ: ERİŞİM ENGELLEME KARARLARI

Erişim engelleme kararları, AKP devrinin hukuksuzluk zirvelerinden birisi olarak 2014 yılından beri tedavülde.

Hukuksuz haber karartma süreci şöyle işliyor: AKP yandaşı herhangi bir şirket, sermaye grubu, kurum, kuruluş ya da şahıs, kamuoyu tarafından duyulmasını istemediği haberle ilgili mahkemeye başvurmak yerine başka bir yöntem uyguluyor. Sulh ceza hakimliklerine giderek şikayette bulunup habere erişimin engellenmesini istiyor. Haberle ilgili herhangi bir tekzip göndermiyor ya da yayıncı kuruluşa dava açmıyor. Mevzuattan yararlanıp, mahkemeden çabuk yoldan engelleme kararı çıkartmayı tercih ediyorlar. Erişimi engelleme kararları bir süredir yargıyı devreden çıkarmaya dönük olarak aldırılıyor.

Üstelik başvurulan mahkeme erişim engelleme kararına gerek olmadığı yönünde bir karar aldığında, bir üst mahkemeye başvuruluyor. Bir şekilde karar çıkartıldığında bu kararın iptali uzun itiraz süreçleriyle gerçekleştiği için kabaca yüzde 75 olasılıkla erişim engelleme kararı çıkartmak mümkün oluyor!