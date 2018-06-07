Gümrük ve sınır kapılarında oy verme işlemi başladı

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için gümrük kapıları ile sınır kapılarında oy verme işlemi bu sabah saat 08.00'de başladı.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı kişilerin Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanları ile Kapıkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında oy verme işlemi başladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) hazırladığı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri takvimi kapsamında, gümrük kapılarındaki oy verme işlemi için hazırlıklar günler öncesinde tamamlandı.

Yurtdışında yaşayan seçmenler için Atatürk Havalimanı geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu. Yurtdışında yaşayan, seçmen kütüğüne kayıtlı kişiler, pasaport ve kimliklerini ibraz etmelerinin ardından oylarını kabinlerde kullanarak, sandığa attı.

Oylamanın saat 08.00'de başlamasının ardından sandıkların önünde yoğunluk oluştu.

Tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabilecek gümrük kapılarında oy verme işlemi 24 Haziran saat 17.00'de sona erecek.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda oy verme işlemi 30 Haziran Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak ve 8 Temmuz Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.