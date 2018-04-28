Gül'ün açıklamalarına AKP'den tepki, CHP'den övgü

Abdullah Gül'ün "Geniş mutabakat oluşmadı, artık aday değilim" açıklamasının ardından AKP ve CHP'den farklı değerlendirmeler geldi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmayacağını açıkladığı konuşmaya iktidar ve ana muhalefetten ilk tepkiler geldi.

Abdullah Gül konuşmasında kendisinin aday olmayacağını söylerken Bülent Arınç ve Abdullah Davutoğlu'ndan farklı olarak "oyunun rengini" belli etmedi.

ADALET BAKANI'NDAN TEPKİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bu duruma Twitter’dan tepki gösterdi.

Abdulhamit Gül, “Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, ‘Kardeşim Gül’ hitabına, ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi” diye yazdı.

AKP'Lİ DAĞ: GÜL HAKKINDA OLUMLU BİR ŞEY DÜŞÜNMEYİZ

Abdullah Gül'ün AKP'den gelen eleştirilere yönelik söylediği "Benimle ilgili sözlerini avuçlarının aralarına başlarını alarak bir mukayese etsinler" sözlerine ilişkin, AKP genel başkan yardımcısı Hamza Dağ, "Başımızı elimize aldığımızda Gül hakkında olumlu bir şey düşünmeyiz" dedi.

CHP GÜL'ÜN AÇIKLAMALARINI ÖVDÜ

CHP grup başkan vekili Engin Altay Gül'ün açıklamalarını övdü. Altay Twitter'dan, “Sayın Abdullah Gül ün bugün yaptığı açıklamada demokrasiye,hukukun üstünlüğüne, yargı bağımsızlığına, kuvvetler ayrılığına ve huzur ortamına yaptığı vurgu önemli ve kıymetlidir” mesajını paylaştı.