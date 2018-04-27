'Gül'ü adaylıktan vazgeçirmek için iki önemli isimden ziyaret'

24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağı merak konusu olan Abdullah Gül'e ilişkin bir önemli iddia daha gündeme geldi.

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, Gül'ün adaylığını önlemek için AKP cephesinin arka kapı diplomasisi yürüttüğünü yazdı.

Davutoğlu-Gül görüşmesini ve Erdoğan'ın Arınç hamlesinin bu kapsamda değerlendiren Zeyrek, iki önemli ismin daha Gül'ü ziyaret ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Gelelim son görüşme iddiasına (özellikle “iddia” diye yazıyorum, çünkü kayıt dışı -off the record- teyit ettiğim bu bilgi henüz kendileri tarafından resmen açıklanmadı). Bu iddiaya göre Gül’le uzun yıllar yakın çalışmış, hatta arkadaş olmuş iki önemli isim Ankara’dan İstanbul’da giderek Gül’ü ziyaret etmiş. Kaynaklarım, ziyaretin gündeminin Suriye başta olmak üzere güncel dış politika ve savunma konuları olduğunu söyledi. Ancak ‘Söz konusu isimler böyle kritik bir dönemde Gül’ün yanına gitmişse orada seçimlerin ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmaması mümkün mü?’ diye sorarsanız, gönül rahatlığıyla “Evet” yanıtını veremem.

Başbakan Binali Yıldırım’ın İspanya dönüşü verdiği mesajı da yazdıklarıma eklemek isterim. Hepsini birlikte ele alınca şu sonuca varmak mümkün:

Her ne kadar önemsiz gösterilmeye çalışılsa da Gül’ün cumhurbaşkanı adayı olması, muhalefet kanadındaki en ciddi senaryoydu ve AK Parti bu ihtimalin gerçekleşmesini istemiyordu. O nedenle de “Aday olma” diyenler de en az “Aday ol” diyenler kadar emek harcadılar ve büyük ölçüde başarılı oldular.