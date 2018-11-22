Gülse Birsel'den 'Ahmet Kural' göndermesi: Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız

Jet Sosyete adlı dizinin senaristliğini ve oyunculuğunu yapan Gülse Birsel, dizinin son bölümünde Ahmet Kural'ın Sıla'ya uyguladığı şiddete tepki gösterdi, 'Dik duran kadınlara hepinizi alıştıracağız' dedi.

Gülse Birsel'in senaristliğini yaptığı ve başrolünü oynadığı Jet Sosyete adlı dizide kadına yönelik şiddeti konu alan sahne sosyal medyada gündem oldu.

Gülse Birsel'in canlandırdığı Gizem karakteri, dizide oyunculuğa başlarken, rol gereği çekilecek şiddet sahnesinde Ahmet Kural'ın şarkıcı Sıla'ya uyguladığı şiddete göndermede bulundu.

Birsel'in canlandırdığı Gizem karakteri, "Yıkılmadım ayaktayım. Ne hakla itiyor beni. Biz bu adamlara maço değil psikopat diyoruz. Neden başrolleri böyle manyak manyak yazıyorsunuz. Neden böyle adam oluyor bunlar. Kusura bakmayın düşmem. Düşmeyeceğim hatta gidip bu adamı polise şikayet edecek, mahkemelerde sürüm sürüm süründürecek. Senaryoyu lütfen o şekilde değiştirin. Düşmeyen dik duran kadınlara hepiniz teker teker alıştıracağız" dedi.