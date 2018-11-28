Gülse Birsel yeni havalimanını yazdı: Kikirdiyorlar. Öyle istendi, kem küm diyorlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı nedeniyle 29 Ekim'e yetiştirilmesi için işçilerin gece gündüz çalıştırıldığı İstanbul Havalimanı'nda birçok işçi yaşamını yitirmişti. Havalimanını gezen yazar Gülse Birsel, 'Niye bu kadar acele? Seneye olsa ölür müydük?' diye sorduğunu belirtirken, 'Kikirdiyorlar. Öyle istendi, kem küm diyorlar. Bu konu konuştuğum yetkililerin inisiyatifinde değil tabii' ifadelerini kullandı.

29 Ekim'de yapılan kısmi açılış için işçilerin gece gündüz çalıştırıldığı, birçok işçinin yoğun çalışma saatleri nedeniyle yaşanan iş cinayetlerinde yaşamını yitirdiği İstanbul Havalimanı'nı gezen yazar Gülse Birsel, dikkat çekici bir köşe yazısı kaleme aldı.

Yetkililere "Niye bu kadar acele? Seneye olsa ölür müydük?" diye sorduğunu belirten Birsel, "Kikirdiyorlar. Öyle istendi, kem küm diyorlar. Bu konu konuştuğum yetkililerin inisiyatifinde değil tabii. Ama eksiğin olmadığını, taşınma için en uygun ayların da bu aylar olduğunu, mesela ilkbahar-yazda zor olacağını, en az uçuşun kış ocak ayında olduğunu söylediler" ifadelerini kullandı.

Birsel'in havalimanı nedeniyle ne kadar ormanı kaybettik sorusuna "7650 hektarlık bir alanımız vardı, bunun orman olarak tanımlanan kısmı 2300 hektardı" yanıtı verilirken, tutuklanan işçilere ilişkin ise, "Bu emniyetin kararıdır, havalimanının değil" denildi.