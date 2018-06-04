Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri inceleyecek CHP heyeti belli oldu

Fethullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin belgeleri inceleyecek olan CHP heyetinin hangi milletvekillerinden oluştuğu açıklandı. Heyet bugün 11.00'de Adalet Bakanığı'nda belgeleri inceleyecek.

Fethullah Gülen'in iade edilmesi talebine ilişkin belgeleri inceleyecek olan CHP heyetinin hangi milletvekillerinden oluştuğu açıklandı. Heyet bugün 11.00'de Adalet Bakanığı'nda belgeleri inceleyecek. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, şu açıklamayı yaptı: Bugün saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri inceleyecek CHP heyeti şu isimlerden oluşmaktadır: Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Avukat Erol Aras, Avukat Efe Dikbıyık. İLGİLİ HABER CHP heyeti, Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri inceleyecek