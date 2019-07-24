Gülen'in iadesi için yasa dışı lobi yapmaktan suçlu bulundu

Bijan Rafiekian ve Kamil Ekim Alptekin'e Türkiye hükümeti adına Fethullah Gülen'in iadesi için 'komplo kurmak' ve 'yabancı bir devlet adına kayıtdışı temsilci olarak hareket etmek' suçlamalarıyla Aralık 2018'de dava açılmıştı. Rafiekian'ın davası 15 Temmuz 2019'da Virginia'da başlarken, bugün jüri tarafından suçlu bulundu.

Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi için ABD'den yasa dışı lobi faaliyetleri yürütmekle suçlanan İran ve Amerikan vatandaşı Bijan Rafiekian bugün jüri tarafından suçlu bulundu. Rafiekian'ın davası 15 Temmuz 2019'da Virginia'da başlamıştı.

15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

Geçmişte eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan Rafiekian, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

600 BİN DOLAR KARŞLIĞINDA LOBİ FAALİYETİ

BBC Türkçe'nin haberine göre Flynn, Başkan Donald Trump adına seçim kampanyalarının devam ettiği bir dönemde, o dönemki iş ortağı Bijan Rafiekian ile birlikte, "Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Kamil Ekim Alptekin'in Hollanda merkezli şirketi aracılığıyla Türk hükümeti adına Fethullah Gülen'in itibarsızlaştırılması ve Türkiye'ye iadesi için 600 bin dolar karşılığında bildirimde bulunmadan lobi faaliyetleri yürütmekle" suçlanmıştı.

TANIK OLARAK ÇAĞRILMAYACAK

ABD basını, davada "işbirlikçi" olarak adı geçen Flynn'in ise tanık olarak mahkemeye çağrılmayacağını bildirdi.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

İddianamede Alptekin'e yönelik bir de ayrıca ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) "yalan beyanda bulunmak" suçlaması yer alıyor. Rafiekian ve Alptekin suçlamaları reddediyor.

DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

ABD basınına göre Rafiekian'ın avukatları, müvekkillerine yönelik suçlamaların sadece Flynn'in Rusya'nın 2016 ABD Başkanlık seçimlerine ilişkin soruşturmada suçlamalar yöneltilmesinden sonra verdiği ifadesine dayandığını belirterek, davanın düşürülmesini istiyor.