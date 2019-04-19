Gülen'i ziyaret eden eski rektöre 6 yıl 3 ay hapis cezası

Antalya'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan, 14 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen eylül ayında tahliye edilen AÜ eski rektörü İsrafil Kurtcephe'nin yargılanmasına devam edildi. Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık İsrafil Kurtcephe, yakınları ve avukatları katıldı

Antalya'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) eski rektörü İsrafil Kurtcephe, 'terör örgütüne üye olma suçu'ndan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2012 yılında Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiğini kabul eden Kurtcephe savcılıktaki ifadesinde, 'Tarihçi olduğundan, bu şahsın ismini çok duyduğu ve merak ettiği için' kendisine getirilen ziyaret teklifini kabul ettiğini savunmuştu.

Eski rektör ve avukatları, saat 10.00'da başlayan duruşmada, savcının, sanığın 'terör örgütü üyeliği'nden yargılanmasına yönelik mütalaasına karşı yaklaşık 5 saat savunma yaptı. Duruşmaya üç kez ara veren mahkeme heyeti, saat 17.00'de kararını açıkladı. Heyet, eski rektör İsrafil Kurtcephe'yi 'terör örgütüne üye olma' suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.