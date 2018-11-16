'Gülen Türkiye'ye iade edilecek' iddiasına ilişkin ABD'den ilk açıklama geldi

ABD'de yayın yapan NBC televizyonunun, 'Beyaz Saray'ın federal kurumlardan Fethullah Gülen'in iadesinin nasıl mümkün olacağının araştırılmasını istediği' iddiasına ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklama geldi.

Dün akşam saatlerinde gündeme gelen bir habere göre, Beyaz Saray'ın, Fetullah Gülen'i ABD'den çıkarmanın hukuki yollarını aradığı iddia edilmişti. ABD'de yayın yapan NBC News haberine göre, Gülen'in sınır dışı edilmesi karşılığında Türkiye'nin, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin Suudi Arabistan üzerindeki baskısı azaltılacaktı.

Söz konusu iddiaya ilişkin ABD yönetiminden ilk açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, iddiayı yalanlayarak, "Bu iki konu birbiriyle ilgisiz konular" dedi.

Nauert, "Türklerden bu konuda (Gülen'in iadesi) birçok talep aldık. Türk hükümetinin Gülen'in iadesiyle ilgili sunduğu delilleri halen değerlendiriyoruz. Bu tamamen Adalet Bakanlığı bünyesinde yürüyen bir süreç. Ancak size şunu söyleyebilirim ki bu iki konu birbiriyle ilgisiz konular. Ayrıca Beyaz Saray'da görevli arkadaşlarımızla konuştuk, bu konuyla ilgili bir tartışmanın orada yapılmadığını belirttiler" ifadelerini kullandı.