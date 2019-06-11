'Gülen intihar girişiminde bulundu' iddiası

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Fethullah Gülen'in intihar girişiminde bulunduğu iddiasında bulundu.

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, Fethullah Gülen'in örgüt içindeki çekişme ve ABD'nin Mustafa Özcan'a destek vermesi sonrası intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Uğur, Gülen'in elinin fotoğrafını yayımlayarak karenin girişim sonrası çekildiğini ileri sürdü.

Uğur'un iddiasına göre Gülen'in son konuşması da "ölüm" işareti.

Uğur'un yazısı şöyle:

Olay büyük.

Çatışmanın su yüzüne çıktığının emarelerini üç aydan beri açıkça görmeye başlamıştık ama böyle bir noktaya geleceğini doğrusu kimse tahmin etmiyordu.

Amerikan istihbaratının ve Küresel Batı’nın FETÖ içindeki en derin mutemedi olan Mustafa Özcan ile Fetullah Gülen arasındaki çatışmadan söz ediyorum. Daha önce de bunu yazmıştım hatırlarsanız.(*)

Türkiye üzerine birtakım hazırlıklar var. Aşağıda daha detaylı anlatacağım. Amerikan derin devleti FETÖ öncülüğünde yürütülecek yeni operasyonu Mustafa Özcan eliyle yapmak istiyor.

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Mustafa Özcan işareti alır almaz Fetullah Gülen’in yazılı olarak dikte ettirdiği talimatları değiştirmeye ve üzerinde oynamaya başladı. Ancak Fetullah Gülen’in Bamteli adıyla yayınlanan video konuşmalarının içeriği ile bu mesajlar birbiriyle çelişmeye başladı. Pensilvanya’daki "tapınağa" giden elemanları bu durumu Fetullah Gülen’e ilettiler doğal olarak.

Kıyamet orada koptu.

Fetullah, Mustafa Özcan’ı yanına çağırarak hesap sordu. İlginçtir Mustafa Özcan bu kez kıvırmadı, yalan söylemedi, yan yollara sapmadan doğrudan doğruya “Bundan sonra süreci biz yöneteceğiz” deyiverdi.



Bu restleşme ramazandan bir ay önceydi. Fetullah Gülen ipin ucunu kaçıracağını anlayınca son kozunu oynamaya karar verdi. Kendi ölümünün örgütün dağılması anlamına geleceğini çok iyi bildiğinden Mustafa Özcan’ı kendi ölümüyle tehdit etti. Bunu daha önce de yapmıştı. Alenen intihar edeceğini iletmişti CIA’e. Ancak Mustafa Özcan bu sözleri şantaj olarak algıladı ve ciddiye almadı. Bu arada Bamteli adlı Fetullah konuşmalarının yayını da kesildi. Örgütü hem içerideki kaynakları hem de açık alan üzerinden takip eden Ümit Akdemir Bamteli’nin yayınlanmamasından kuşkuya kapılıp iz sürmeye başladı. Sonunda kaynakları yukarıda anlattıklarımızla ilgili bilgileri aktardı Ümit’e.

Ancak son gelen bilgi inanılmazdı. Fetullah Gülen dediğini yapmış ve intihar girişiminde bulunmuştu. Ancak kurtarılmıştı. Ümit’e ulaştırılan aşağıdaki fotoğraf intihardan kurtarılan Fetullah’ın eli. Serum takılmış ve uzun süre kaldığından dolayı da morarmış bir el.



Ümit Akdemir FETÖ elebaşının günde sayısı belirsiz derecede çok kullandığı ilaçlarından bol miktarda alarak intihara teşebbüs ettiğini tahmin ediyor. Çünkü Fetullah cehennemde intihar eylemini gerçekleştirdiği yöntemle ceza göreceği bilgisiyle kendini bu konuda da garantiye aldı. Lâkin Fetullah’ın intiharı fark edildi ve müdahale edildi. Ramazan ayı da bu nedenle nekahetle geçti.

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Konuşmasını dinlediğinizde de zaten olan biteni, olacakları bu kez gayet şifresiz, apaçık ve net biçimde neler yapabileceğini anlatmaktaydı:

“Bu ramazan bayılıp bayılıp sana kulluğumu gösteremedim. Gafilane geçti. Bir daha böyle ramazan olur olmaz mı, bir daha olursa da namaz kılacak kadar sağlıklı olur muyuz bilemiyorum. Toprağın altında mı oluruz üstünde mi oluruz, o verilecek karara zerre kadar itiraz edecek hâlimiz yok. Baş göz üstüne deriz. Acaba biz gidince iyi mi olur, kötü mü olur onu bilemediğimden dolayı, bazı büyüklerimiz de öyle diyor:

‘Eğer hayatım hayırlıysa, bir işe yarıyorsa sen yaşat. Vefatım hayırlıysa sen emanetini al.’

Dünyada kalmak, ahirete gitmek mevzuunda kararı yine de karar sahibine bırakmak lazım.(Bu cümlede intihar ettiğini itiraf ediyor ama bundan şimdilik vazgeçtiği imasında bulunuyor)

(Örgüte seslenerek)

Bugüne kadar gerekenleri yaptınız. Bundan sonra farklı bir fasla geçmek gerekiyormuş. Şimdi sıra geldi Fatiha'ya. Bu ramazanı bayılasıya yaşadığımı söyleyemem. Bu, mübalâğa olur. Fakat ara sıra İÇİMİZİ YAKAN BİR MEVZU OLDUĞUNDAN DOLAYI inşallah Cenab-ı Hak o gayeyi hayali realize etmeyi muvaffak eylesin inşallah...”

Evet, konuşma bu.

Kavga aleniyete döküldü. Kartlar yeniden karıldı ve son kozlar oynanıyor.

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