Gülen cemaatinin TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

Fethullah Gülen cemaatinin 'Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına' yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 184 şüpheliden 153'ü tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fethullah Gülen cemaatinin TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 184 kişiden 153'ü için tutuklama istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, TSK içinde yer aldığı belirlenen 210 muvazzaf asker hakkında 26 Nisan'da eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyon sonrasında gözaltına alınan 184 şüpheli, emniyette işlemleri tamamlanarak Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Şüphelilerden 153'ü "örgüt üyeliği" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. 28 şüpheli etkin pişmanlıktan faydalanması, ikisinin değişen delil durumuna göre, bir kadın şüpheli ise küçük çocuğu olması nedeniyle adli kontrolle savcılıktan serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 26'sı halen aranıyor.