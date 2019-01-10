Gülen cemaati üniversitesine bağış yapan 13 patron gözaltına alındı

Bursa'da Fethullah Gülen cemaatine yönelik soruşturma kapsamında, daha önce kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne bağış yaptıkları iddiasıyla 13 patron gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullah Gülen cemaatine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, 17-25 Aralık sürecinden sonra cemaate ait olduğu gerekçesiyle kapatılan Bursa Orhangazi Üniversitesi'ne bağış yaptıkları iddiasıyla 13 patron hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa polisi, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, patronlar H.Y, S.T, M.T, H.A, B.S, E.S, O.T, A.K, H.D, M.R, M.S.Ö, F.M. ve S.K. gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.