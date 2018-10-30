'Gülen, AKP'li Külünk'e suikast emri verdi' iddiası sonrası açıklama

Fethullah Gülen'in yaptığı son konuşmada AKP'li Metin Külünk'e suikast düzenlemesi emri verdiği iddiaları sonrası Külünk, 'Açık şekilde bir kez daha ifade ediyorum ve KAHRAMAN MİLLETİMİZİ dikkatli ve de uyanık olmaya davet ediyorum' dedi.

Fethullah Gülen'in 28 Ekim 2018 tarihinde yayınlanan son konuşmasında AKP'li Metin Külünk'e yönelik suikast emri verdiği iddia edildi.

Gülen söz konusu konuşmasında “Cennet; âdetâ insanın ağırına gidebilecek, üstesinden zor gelebileceği, hor karşılayacağı şeyler ile kuşatılmıştır. Biraz dikenler vardır o yolda. Dolayısıyla da insan bazen balyoz yiyebilir; bazen başından bir ‘külünk’ yiyebilir, Hazreti Hamza’nın sinesine saplandığı gibi. Balyozculara karşı, ‘külünkçülere’ karşı, sürekli sizin üzerinize mızraklarla gelenlere karşı, sizi zindanlara atanlara karşı, şakî bir şebeke gibi gösterenlere karşı, siz de 'Hakkımı helal ettim!' demeye kendinizi hazırlayın. Efendim, bu, yiğitçe bir şey olacak, babayiğitçe bir şey olacak" derken, bu sözler Milat adlı gazete tarafından "Feto’dan Metin Külünk’e suikast talimatı!" başlığıyla haberleştirildi.

Haberin ardından bir açıklama yapan Külünk, "Açık şekilde bir kez daha ifade ediyorum ve KAHRAMAN MİLLETİMİZİ dikkatli ve de uyanık olmaya davet ediyorum. Önümüzde çok zorlu dönemeçler var. Mutlaka VATAN TOPRAĞIMIZA ve DEVLETİMİZİN BEKASINA ne olursa olsun SAHİP ÇIKACAĞIZ. Her şeyi toz pembe görmekten vazgeçmek gerek" ifadelerini kullandı.

Külünk, AKP'li isimlerin destek mesajına da sosyal medya üzerinden yanıt verdi.