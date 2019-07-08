'Gül olmayınca Davutoğlu da reddetti'

Eski AKP'li vekil, Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu'nu istemediği iddialarının 'eksik bilgi' olduğunu öne sürerken, 'Babacan’ın ekibi tarafından yeni parti kurulacağı ve Davutoğlu’nun da bu partiye isterse genel başkan yardımcısı olabileceği söylendi. Davutoğlu ilk anda bu teklifi kabul etti ve Gül’ün de genel başkan yardımcısı olmasını istedi. Fakat Gül’ün dışarıdan destek vereceğini öğrendiğinde o da dışarıda kalmak istedi' dedi.

AKP'de yeni parti tartışmalarına ilişkin farklı iddialar gündeme gelmeye devam ediyor.

Ali Babacan ve Abdullah Gül’ün Davutoğlu’nu kendi yanlarında istemediği iddialarının "eksik bilgi niteliğinde" olduğunu ifade eden ve bir dönem AKP’nin önde gelen isimleri arasında yer alan eski milletvekili, BirGün gazetesinden Hüseyin Şimşek’e yaptığı değerlendirmede, “Gül ve Babacan değil onların ekibinden bir grup sayın Davutoğlu ile çalışmak istemedi. Erdoğan tarafından görevlendirilme durumumuz yok. Erdoğan, Davutoğlu’nu sevmez” dedi.

Ahmet Davutoğlu’nun kendi isteğiyle yeni oluşumun dışında durduğunu iddia eden eski AKP milletvekili, “Babacan’ın ekibi tarafından yeni parti kurulacağı ve Davutoğlu’nun da bu partiye isterse genel başkan yardımcısı olabileceği söylendi. Davutoğlu ilk anda bu teklifi kabul etti ve Gül’ün de genel başkan yardımcısı olmasını istedi. Fakat Gül’ün dışarıdan destek vereceğini öğrendiğinde o da dışarıda kalmak istedi” diye konuştu.