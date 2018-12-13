Gül-Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin yeni iddialar

Star yazarı Yahya Bostan, Abdullah Gül ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeye ilişkin iddiaları kaleme aldı. Gazetenin bir başka yazarı eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de bugünkü yazısında Gül’e ’yanlış yoldasın’ dedi.

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun görüşmesine ilişkin AKP’ye yakın Star gazetesi yazarları yeni iddialar ortaya attı.

Abdullah Gül’ün ofisinden Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ziyaretleriyle ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye ve dünya meseleleri genel çerçevede konuşulmuş ve herhangi bir şekilde günlük parti meseleleri ve seçimler söz konusu olmamıştır" denilmişti.

Star gazetesi yazarı Yahya Bostan “Gül’den Kılıçdaroğlu’na ittifak tavsiyeleri” başlıklı yazısında Gül’ün Kılıçdaroğlu’na Akşener’le mutlaka ittifak yapma tavsiyesinde bulunduğunu belirtti. Bostan’ın bir kaynağına dayandırdığı iddiasına göre Brüksel’de de görüşmelerde bulunan Gül, Erdoğan’ın yerel seçimlerde zayıflamasını istiyor ve ülkenin alternatif olarak kendisine ihtiyaç duyacağını düşünüyor. Yazıya göre Gül, Kılıçdaroğlu'na HDP ile ilgili de tavsiyede bulundu.

'AKŞENER'LE BEN GÖRÜŞMEYECEĞİM AMA SİZ MUTLAKA GÖRÜŞÜN'

Bostan yazısında “Kaynağımla yaptığım görüşmeye dönelim. Sözlerini yorumsuz aktarıyorum” diyerek şunları kaydetti:

“Abdullah Gül, Temel Bey’le ve Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu ile biri gizli diğeri açık iki görüşme gerçekleşti. (Gül’ün ofisinden yapılan açıklamada Kılıçdaroğlu ile 11 Kasım’da görüşme yapıldığı kabul ediliyor. Y.B.) Gül bu görüşmede Kılıçdaroğlu’na bazı tavsiyelerde bulundu. ‘24 Haziran’la aynı hataya düşmeyin, belediye seçimlerinde birlikte hareket edin’ dedi. (Burada Akşener’in ‘Aday olacağım’ ısrarı ve farklı adaylarla çıkılması kastediliyor. Y.B.). Gül, Kılıçdaroğlu’na Akşener’le mutlaka görüşmesi gerektiğini söyledi. Kendisi Akşener’e 24 Haziran’da aday olduğu için bozuk. ‘Ben görüşmeyeceğim ama siz mutlaka görüşün, ittifak yapın’ diye telkinde bulundu. ‘Mansur Yavaş ortak adayınız olabilir’ dedi. HDP ilgili de tavsiyede bulundu. ‘Aynı karede görünmeyin ama söylem düzeyinde taban desteğini alın’ dedi.”

“Peki, neden? Kaynağım devam ediyor” diyen Bostan yazısını şöyle sonlandırdı:

“Analizim şu: Gül Brüksel’de de bazı görüşmeler yaptı. AK Parti’nin yerel seçimlerde kaybetmesini, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zayıflamasını istiyor. Alternatif olarak Türkiye’nin kendisine ihtiyaç duyacağını umuyor. Bu yüzden sık sık muhalefetle görüşüp onlara akıl veriyor. Gül muhalefetin üst aklı gibi davranıyor.”

METİNER’DEN GÜLE: YANLIŞ YOLDASIN

Star gazetesi yazarlarından eski AKP milletvekili Mehmet Metiner de Kılıçdaroğlu-Erdoğan görüşmesiyle ilgili yazısında ‘Yanlış yoldasın sayın Cumhurbaşkanı!’ başlığını kullandı.

Metiner, Gül’le ilgili “Erdoğan’ı alaşağı etmek isteyen güç odaklarının değirmenine su taşıyacak bir yerde kendini konumlandırması ona olan sevgiyi ve güveni de sonlandırdı” ifadelerinde bulundu.

Metiner yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Diyeceğim şu: Sayın Gül aktif siyasete veda ettiğini söyledi mi? Söyledi. Keşke bu sözünde durabilseydi. İnanın o zaman çok daha yücelirdi. Lakin Erdoğan’ı alaşağı etmek isteyen güç odaklarının değirmenine su taşıyacak bir yerde kendini konumlandırması ona olan sevgiyi ve güveni de sonlandırdı. Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde sergilediği tutum, kendisinin sürüklendiği yer açısından trajikti.

Bizim eleştirdiğimiz Gül, bu noktaya çevresi tarafından savrulan Gül’dür. Keşke eskisi gibi kalabilseydi! Bu Sayın Gül’ün her konuda haksız olduğu anlamına gelen insafsızca bir yargıya sahip olduğumuz anlamına gelmiyor. Sayın Gül varsa eleştirileri veya uyarıları bunu lideriyle yüz yüze görüşüp yapma yolunu tercih etseydi, yani bir başka deyişle kendisini liderinin karşısına hasım olarak dikmeyi amaçlayan odakların oyununu bozsaydı inanın hepimizin gönlünde en yücelerde olurdu.

Lakin Gül tersini yaptı. Ve yapmaya devam ediyor. Çevresinden o birileri de bu yaptığına methiyeler dizmeye devam ediyor. ‘Çevrene dikkat et!’ dememin sebebi bu işte: Her geçen gün seni tüketiyor o meddahlar ve kifayetsiz muhterisler… Baksana senin adına yapılan açıklamaya. Seni tarif ederlerken nasıl da inancına ve kültürüne ters bir yerde konumlandırıyorlar seni.

Ofisinden yapılan açıklamada geçen şu cümleye bak: 'Gerek ulusal gerekse uluslararası konularda geniş tecrübe ve birikime sahip 11. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül…' Bu baştan sona kibir kokan ifadeler seni hiç rahatsız etmiyorsa sözün bittiği yerdeyiz.”