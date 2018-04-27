'Gül-Karamollaoğlu görüşmesinde Ali Babacan da vardı'

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmede Ali Babacan'ın da yer aldığı ileri sürüldü.

Bir dönem Abdullah Gül'ün danışmanlığını yapan Yeniçağ yazarı Ahmet Takan, Abdullah Gül ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu arasındaki görüşmeye ilişkin önemli bir iddiada bulundu.

Takan'ın iddiasına göre ikilinin görüşmesinde Ali Babacan da yer aldı.

"Siyasi kulislerde gün boyu dönen diğer konular da, Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül'e bir ilkeler deklarasyonu taslağı sunduğu ve görüşme yapılan ofiste Ali Babacan'ın da hazır olduğuydu. Hatta, CHP'nin önerisiyle Ali Babacan'ın çatı aday olarak gündeme getirilebileceği bile öne sürülüyordu" diyen Takan, Davutoğlu-Gül görüşmesine ilişkin ise, "Dün bıraktığımız yerden devamla bir parça da azledilen Başbakan unvanına sahip Ahmet Davutoğlu ile ilgili kulis verelim: Davutoğlu, dün yaptığı açıklama ile 'Adayımız Erdoğan' dedi. İddia o ki; Nişantaşı baronları, Abdullah Gül ile yaptıkları görüşmede, Davutoğlu'nun Abdullah Gül'ün yanında veya listesinde olmasını net bir dille istememişler. Gerekçesi ise 'Başta Suriye olmak üzere, Ahmet Davutoğlu'nun yaptıklarından dolayı halkta olumsuz bir karşılığı var. İzah edemezsiniz'miş. Şu hale şu tezada bir bakın!.. Davutoğlu, Gül ile görüşmesinde olumlu bir sinyal alamayınca da çok bozulmuş..." ifadelerini kullandı.