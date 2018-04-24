Gül ile Karamollaoğlu görüşecek

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı konusu tartışılıyor. Saadet Partisi Karamollaoğlu'nun yarın Abdullah Gül ile görüşeceği açıklandı. Karamollaoğlu bugün de Meral Akşener ile görüşüyor.

Erken seçim kararı muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adaylarına yönelik pazarlıkların da su yüzüne çıkmasına yol açtı. CHP desteğiyle seçime katılma hakkı kazananan İyi Parti, adaylarının genel başkanları Meral Akşener olacağını dün akşam saatlerinde duyurdu. CHP adaylarının ikiye indiği, Muharrem İnce ve Yılmaz Büyükerşen'in adaylıkları üzerinde durulduğu ifade ediliyor. Saadet Partisi'nde ise Abdullah Gül ismi ağır basıyor. CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi yaptıkları görüşmelerde güçlü ittifak sinyalleri veriyor. "Proje İttifak" CHP ve İyi Parti arasında milletvekili transferleriyle birlikte somutluk kazandı. Saadet Partisi'nde bir kadının adaylığına sıcak bakılmayacağı söylenerek Akşener dışı aday arayışları sürerken CHP'nin Akşener'e daha kolay ikna olacağı görülüyor.

İttifak trafiği devam ederken yarın Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül ile görüşeceği açıklandı. Karamollaoğlu, Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti. Karamollaoğlu'nun bugün de Meral Akşener ile görüşmesi bekleniyor. Karamollaoğlu'nun, Gül'e, diğer partilerle yaptığı görüşmeleri anlatacağı, adaylığa nasıl baktığını soracağı bildiriliyor.

'SIFIR BARAJ' İTTİFAKI VE 'ORTAK ADAY' GÜL

Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmede "sıfır baraj ittifakı"nın ve Gül'ün adaylığının konuşulduğu belirtildi. "Sıfır baraj" formülasyonunu CHP dile getirirken Gül'ün adaylığını da Saadet Partisi'nin önerdiği ifade ediliyor. Görüşmede Saadet Partisi heyetinin Gül'ün toparlayıcı olabileceğine inandıklarını ve tek aday olması halinde kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu savunduğu aktarılıyor. CHP'nin ise ortak ilkeler etrafından bir ortak aday çıkarabileceğini belirttiği ifade ediliyor.