Gül, Hulusi Akar'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı. Gül, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu aktardı ve "Herhangi bir tehdit söz konusu değil" dedi. Kılıçdaroğlu, 'Sayın Gül’den çok açık ve net açıklama bekliyorum' demişti.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın kendisini ziyaret ettiğini doğruladı. Gül, bunun bir nezaket ziyareti olduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Erbakan Ödülleri öncesi Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü 24 Haziran'da aday olmamasına yönelik ikna için ziyarete gönderdiği ileri sürüldü. Haber, daha sonra internet sitesinden kaldırıldı. Sitenin genel yayın yönetmeni Barış Erkaya istifa ettiğini duyurdu ancak istifasının haberle ilgisi olmadığını söyledi. Erkaya, haberi teyit edemediklerini de ifade etti.

İddianın üzerinden yaklaşık 10 gün geçmiş olmasına rağmen Genelkurmay Başkanlığı'ndan henüz bir açıklama yapıldı. Ancak 11. Cumhurbaşkanı Gül, cuma namazı çıkışında konu hakkındaki bir soruya şöyle yanıt verdi:

"Gördüğüm kadarıyla Ankara'da bir açıklama yapılmış zaten. O açıklamadakiler doğru. Gündüz vakti yapılan göz önünde olan bir ziyaret. Herhangi bir tehdit söz konusu değil. Ofisimde oldu Nezaket ziyaretiydi."