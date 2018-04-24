Gül, Akşener, Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu buluşuyor...

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İstanbul'da gerçekleşecek olan Erbakan Ödülleri töreninde buluşacak.

24 Haziran'da gerçekleşecek seçim öncesi ittifak görüşmeleri sürerken, bugün İstanbul'da ilginç bir buluşma gerçekleşecek

Sputnik'te yer alan habere göre, bugün İstanbul Beşiktaş Mustafa Kemal Kültür Merkezi'nde (MKM) gerçekleştirilecek olan "Erbakan Ödülleri" törenine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

Söz konusu isimlerin, tören kapsamında herhangi bir görüşme yapıp yapmayacağı bilinmiyor.