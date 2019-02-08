Gucci ırkçılık eleştirilerinin ardından siyah kazağını satıştan kaldırdı, özür diledi

Moda firması Gucci, ırkçılık eleştirilerine konu olan kazağını satıştan kaldırdı ve bir özür açıklaması yaptı.

İtalyan-Fransız moda firması Gucci, sosyal medyadaki tepkilerin ardından ABD'de siyahları aşağılayan maskelere benzetilerek tepki çeken siyah kazağını satıştan kaldırdı ve bir özür mesajı yayınladı.

Gucci'nin tartışmalara neden olan tasarımı, yüzün alt kısmını kapayan ve sadece dudak kısmı açık olan kazak-balaklava (kar maskesi) karışımıydı.

Sputnik'in haberine göre, Gucci, Afrika kökenli Amerikalıları karikatürize etmek için yüzünü siyaha boyama ya da maske takma anlamına gelen ırkçı "blackface" (kara surat) akımını özendirmekle suçlanmıştı.

Zira, bu akımı benimseyen beyaz tiyatrocular Afrika kökenli Amerikalıları taklit etmek için yüzlerini siyaha boyuyor ve maske takıyor.

​Sosyal medyadaki eleştirilerin ardından Gucci'den yapılan açıklamada, "Bu olaydan ders alacağız" denildi ve 890 dolara satılan kazağın hem internet sayfasından hem de mağazalardan kaldırıldığı belirtildi.