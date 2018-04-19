The Guardian: Adı konulmamış diktatör, Atatürk'ten daha güçlü olacak

İngiliz The Guardian gazetesi, Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak erken seçime ilişkin, 'Erdoğan seçimi kazanırsa adı konulmamış bir diktatör olacak. Belki de modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ten daha güçlü olacak' değerlendirmesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sonrası aldığı 24 Haziran'da seçim kararı dış basında da yer buldu.

İngiliz basınında gazetelerden hiçbiri kararı birinci sayfada görmezken iç sayfalarında gelişmelere yer verdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Financial Times gazetesi haberi "Erdoğan U dönüşü yaptı ve erken seçim dedi" başlığıyla duyurdu.

İstanbul'dan Laura Pitel ve Ankara'dan Funja Guler'in imzalarını taşıyan haberde "Türkiye Cumhurbaşkanı defalarca erken seçim olmayacağını, seçimin Kasım 2019'da yapılacağını söylemişti. Bu hızlı U dönüşünü ulusal güvenlik sorunları, Suriye ve Irak'taki istikrarsızlık ve başkanlık sistemine geçişi hızlandırma ihtiyacı ile gerekçelendirdi" ifadeleri yer aldı.

Gazete erken seçimin ekonominin gidişatına dair uyarıların arttığı bir dönemde alındığını belirtti.

Haberde seçime OHAL koşulları altında gidildiği hatırlatıldı ve Erdoğan'ın seçimi kazanmasının beklendiği yer aldı.

Guardian gazetesi erken seçim ilanını dünya haberleri sayfasının manşetine taşıdı.

İstanbul'dan Kareem Shaheen'in yazdığı haberde Erdoğan'ın düne kadar seçimin 2019'da yapılacağını söylediği fakat ekonomik kaygılar nedeniyle seçimi erkene çektiği aktarıldı.

Gazetenin köşe yazarı Simon Tisdall ise seçimin Erdoğan'ın "seçilmiş diktatörler kulübündeki yerini garantileyeceğini" yazdı.

Tisdall, "Erdoğan seçimi kazanırsa adı konulmamış bir diktatör olacak. Belki de modern Türkiye'nin kurucusu Kemal Atatürk'ten daha güçlü olacak" derken, "Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Erdoğan'ın şaibeli egemenliğinden etkilenebilir. İran'ın muhafazakarları onu alkışlayabilir. Fakat Türklerin yıllar boyunca imrendiği Batılı demokrasiler aynı tepkiyi vermeyecek. Onlara için Türkiye özgürlük ve kontrol üzerine yürütülen küresel tartışmada her geçen gün daha belirgin bir şekilde yanlış tarafta yer alıyor" ifadelerini kullandı.

The Times gazetesi ise erken seçimi Associated Press'in tek paragraflık haberiyle kısa bir şekilde duyurmakla yetindi.