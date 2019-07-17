Grup Yorum şarkılarını söylemek için toplananlara polis saldırısı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Grup Yorum konserinin yasaklanmasının ardından grubun şarkılarını söylemek için konser alanında toplananlara polis saldırdı. 12 kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde Evvel Temmuz Festivali'nde Grup Yorum konserinin valilik tarafından yasaklanmasının ardından Grup Yorum şarkıları söylemek için konser alanında bir araya gelenlere polis saldırdı.

12 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken, gözaltındakilerden bazılarının isimleri şöyle: Furkan Ersöz, Devrim Deniz Karataş, Ümit Özçelik, Elvan Altunarı, Hülya Uçucu, Gökhan Demir ve Kaya Özçelik.

Grup Yorum'un Twitter hesabından yapılan açıklamada "34 yıldır direniyoruz, bugün de direneceğiz. Şimdiye kadar hiçbir baskı bizi yıldıramadı, bu baskılar da bizleri yıldıramayacak. Gözaltına alınanlar derhal serbest bırakılsın!" denildi.