Grup Yorum davasında tahliye kararı çıkmadı

Grup Yorum üyelerinin bugün görülen duruşmasında tahliye kararı çıkmadı. Açlık grevindeki üyelerden Bahar kurt, mahkemede yaptığı konuşmada 'Biz halkımıza karşı suç işlemedik. Halkımız da bunu çok iyi biliyor' dedi.

Grup Yorum üyelerinin bugün görülen duruşmasında tahliye kararı çıkmadı.

Gazete Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre, üç aydır açlık grevinde olan Bahar Kurt ve Helin Bölek'in duruşmada yorgun ve bitkin oldukları görüldü.

Gazete Fersude'nin haberine göre mahkemede konuşan Kurt, “İki yıldır tutukluyum, mahkemeniz 16 kez tutukluluğa devam kararı verdi. 27 Haziran’da son duruşmamızda aynı gerekçelerle tutukluluğumuza devam kararı verdiniz. O tarihten bu tarihe kadar hapishanede yaşadığım bazı şeyleri size anlatacağım. Çünkü bunun nedeni sizsiniz. Yaşadıklarımız sizi ilgilendiriyor. Beni tekli bir hücreye koydular. 24 saat tek damla su dahi vermediler. İki hafta boyunca su alamadım. İdarenin verdiği bir buçuk litre suyla kaldım. Ama benim açlık grevi nedeniyle beş buçuk litre suya ihtiyacım var” diye konuştu.

Mahkemeye gelmek için ambulans talep ettiklerini ancak talebin yanıtsız bırakıldığını belirten Kurt, şöyle devam etti:

“Daha önce Fatih Terim’in parmağı denize düşmüştü. Hatırlarsınız… Devlet uçaklarını seferber etti. Ve o küçücük parmak parçasını buldular. Ama 97 gündür adalete aç olan bir insan için… Bunları niye anlattım? Bu sorunların sebeplerinden biri sizsiniz çünkü. Biz bütün bunları örgütlü, biçimli, organize bir şekilde gerçekleştirildiğinin farkındayız. Bu mahkemeden çıkan kararların da tek amacı var: Düşüncelerinden vazgeçirtmek.

Nereye gitmen gerektiğini, ne söylemen gerektiğini ben söyleyeceğim diyor. Biz bunu kabul etmeyeceğimiz için bu işkenceleri yaşadık. Ama vazgeçmeyeceğiz. Hayvan gibi güdülmek mi, insan gibi yaşamak mı? Biz insan gibi yaşamayı seçtik. Son iki yıl içerisinde İdil Kültür Merkezi’ndeki 30’a yakın arkadaşımız tutuklandı. İçlerinden biri çıkıp da adalet dilenmedi. Çünkü biz suçlu değiliz. Biz halkımıza karşı suç işlemedik. Halkımız da bunu çok iyi biliyor.”