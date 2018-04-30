Grev yasağıyla övündü, işçilerin haklarını çaldı bir de 1 Mayıs mesajı yayımladı!

16 yıllık iktidarında patronlara büyük destek veren, işçilerin haklarını bir bir tırpanlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs mesajında, 'İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz' dedi.

İşçileri açlık sınırının altında bir asgari ücrete mahkum eden, yıllar içinde tüm kazanılmış haklarını ortadan kaldıran, daha geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda OHAL'in patronlar için nasıl büyük bir nimet olduğunu grevleri anında yasaklıyorum diyerek açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Mayıs mesajı yayımladı.

"İşçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçi ve emekçi kardeşlerimizle sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz" diyen Erdoğan, daha geçen gün itiraf ettiği grev yasağı tutumlarına rağmen, "Çalışanların üretimden gelen güçlerini kullanmalarının, haklı taleplerini demokratik yollardan göstermelerinin, sorunlarını müzakere yoluyla halletmelerinin önünü açtık" ifadelerini kullandı.

İşçilerin haklarını korumayı aklından geçirmeyen, AKP ne emrediyorsa onu yapan sendikalara verdiği destekle övünen Erdoğan, "Sahiden meselesi işçi hakkı olan, gerçekten emekçilerin özlük hakları için mücadele eden sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla şartsız, ön yargısız masaya oturduk, konuştuk, uzlaştık. İşçileri, emekçileri, 1 Mayıs gibi anlamlı bir günü araçsallaştıranlardan olmamaya daima özen gösterdik" dedi.