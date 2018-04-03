Gözaltındaki Boğaziçili öğrencilerden 9'una tutuklama

Boğaziçi Üniversitesi’nde açılan 'İşgalin, katliamın lokumu olmaz' pankartı nedeniyle gözaltına alınan öğrencilerden 9'u tutuklandı.

Boğaziçi Üniversitesi’nde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin merkezine girmesini lokum dağıtarak kutlayan öğrenciler ile "İşgalin, katliamın lokumu olmaz” diyen öğrenciler arasında çıkan gerilim sonrasında gözaltına alınan 15 öğrenciden 9'u tutuklandı.

Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesinin 2. bendi kapsamında sulh ceza hakimliklerine sevk edilen öğrencilerden 9'u tutuklanırken, 6'si hakkında adli kontrol şartı getirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yaşananların ardından öğrencileri hedef almış "İstanbul'da bir üniversitede, adını söylemeyeyim zaten anlarsınız. Çıktılar orada imanlı, milli, yerli gençlik Afrin'le ilgili lokum dağıtıyor. Bu gençlik orada lokum dağıtırken o komünist, vatan haini gençler onların bu masalarını dağıtmaya yelteniyorlar. Bunlar terörist gençler. Bu terörist gençlerle her türlü çalışmayı yapıyoruz, onu söyleyeyim. Onların eşkallerini belirlemek suretiyle bu üniversitede okuma hakkını vermeyeceğiz. Üniversite terörist gençlik yetiştirmez" ifadelerini kullanmıştı.