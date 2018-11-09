Google özür diledi

Cinsel istismarla suçlanan yöneticilerin kayırılmasına ve istismar mağdurlarının zorunlu arabuluculuk ile dava açmalarının önlenmesine tepki gösteren Google çalışanlarının eylemi sonuç verdi. 'Hatalarımız oldu' diyen Google CEO’su Sundar Pichai özür diledi.

Google çalışanları, 1 Kasım'da cinsel istismarla suçlanan yöneticilerin kayırılmasına ve istismar mağdurlarının zorunlu arabuluculuk ile dava açmalarının önlenmesine karşı ABD'deki merkez başta olmak üzere dünya genelindeki ofislerinde iş bırakmıştı. Taciz ve ayrımcılık vakalarında zorunlu arabuluculuk yöntemine son verilmesi, ücret eşitsizliğini sona erdirme sözü verilmesi ve cinsel taciz şeffaflık raporunun kamuoyuna açıklanmasını isteyen Google emekçilerinin eyleminden sonra Google yönetiminden açıklama geldi. Google ve çatı şirketi Alphabet yönetimi şirketin cinsel taciz politikasını güncelledi. Son birkaç hafta içinde yöneticiler olarak çalışanların geri bildirimlerini dikkatle dinlediklerini söyleyen Google CEO’su Sundar Pichai, geçmişte daima doğru kararlar veremediklerini belirterek, özür diledi. İLGİLİ HABER Google çalışanları dünya çapında iş bırakıyor İLGİLİ HABER ‘Google’da çalışmak hayalimdi ama…’