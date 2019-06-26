'Göktürk'te günde 12 saat boyunca ağaç kesiliyor'

Göktürk Kemer Country'nin doğusundaki devlet ormanında günde 12 saat boyunca ağaçların kesildiği iddia edildi.

AKUT’un kurucularından Nasuh Mahruki'nin sosyal medyadaki paylaşımları ile gündeme gelen Göktürk Kemer Country'nin doğusundaki devlet ormanında, günde 12 saat ağaçların kesildiği öne sürüldü.

Nasuh Mahruki, konuyla ilgili paylaşımında, "Ağaç katliamı ihbarı yapıyorum, Göktürk Kemer Country'nin doğusundaki Devlet ormanında 1 aydır günde 12 saat ağaç kesiliyor. Kesimi yapan taşeron firma gençleştirme yapıyoruz diyor ama aslında alan açıyorlar" ifadesini kullandı.

Mahruki, 8 Haziran ve 22 Haziran tarihlerinde çekilmiş fotoğrafları da yayınladı. Fotoğraflar 14 günde yapılan ağaç katliamını gözler önüne seriyor.

8 Haziran

22 Haziran

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile ağaç katliamı iddialarını yalanladı.

”Bahçeköy Orman işletme Müdürlüğü'ne bağlı Kurtkemeri Orman İşletme Şefliği 119 Nolu Bölmesinde geçmiş yıllarda oluşturulmuş olan Karaçam Ormanları'nın ‘büyümelerinin durmuş olması, çeşitli zararlıların etkilerine maruz kalmaları ve yetişme ortamına yeterli uyumu sağlayamamaları' gibi nedenlerle yeni fidanlarla ormanın yenilenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu nedenle mevcut karaçam ağaçlarının sahadan kaldırılarak, yeni fidan dikimi ve ağaçlandırma yapmak amacıyla arazinin hazırlanması çalışmalarına başlanmıştır. 2019 Kasım-Aralık aylarında 8 bin 300 adet fidan alana dikilecektir. Söz konusu çalışma idaremizin gözetim ve denetimi altında, ormancılık teknik icaplarına göre yürütülmektedir" denilen açıklamada, sahaların başka bir amaç ile kullanılmasının söz konusu olmayacağını, ağaç kesiminin ormancılığın devamı için yapıldığı öne sürüldü.