Göksun'da gurbetçi ailesine 'çardak' saldırısı

Avusturya'da yaşayan Koyuyeşil ailesi, tatil için geldikleri memleketleri Kahramanmaraş'ta şiddetli bir saldırıya uğradı. Oturdukları piknik yerinin sahiplerinin taş, sopa ve satırlarla yaptığı saldırıda 12 kişi yaralandı. Yaralanan bir anne ve bebeğinin durumunun ağır olduğu söyleniyor.

Kahramanmaraş - Göksun karayolu üzerinde bulunan Fırnız mevkiinde bir dinlenme tesisinde piknik yapan gurbetçi ailesi işletme sahiplerinin saldırısına uğradı.

Habertürk'ün yayımladığı habere göre Avusturya'dan memleketlerine tatil için gelen Koyuyeşil ailesi piknik yerinde oturdukları çardağın devrilmesi üzerine işletme sahiplerinin saldırısına uğradı.

Çardağın devrilmesi üzerine işletme sahiplerinin yanlarına geldiğini ve küfürler etmeleri üzerine tartışmaya başladıklarını anlatan Özkan Koyuyeşil olayı "Toplam 20-25 kişi oldular. Ellerinde bıçaklar, satırlar. Biz daha sonra arabalara girdik çocukları uzaklaştırmak için çünkü çocuklara saldırıyorlardı, çocukları alıp alıp fırlatıyorlardı. Çıkışa doğru giderken güvenlikçi kapıyı kapatmış. Orada bizi beklediler" diye anlattı.

Saldırıya uğrayanlardan Tahir Bilal Koyuyeşilse, saldırı sırasında bir kişinin 'polisim ben sakin olun' dediğini ve daha sonra açtığı telefon üzerine 10 kişinin daha geldiğini ve hep beraber saldırdıklarını söyledi.

Saldırganların "Hepiniz burada öleceksiniz" diye bağırdıklarını söyleyen mağdurlar, saldırı sırasında işyeri sahibinin yanına toplananlara "silahlarımı getirin bunları öldüreceğim" diye seslendiğini anlattı.

Aralarında çocukların da olduğu 12 kişi yaralanırken, 12 kişi de gözaltına alındı.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMU AĞIR

Kahramanmaraş kaynaklı Haber46 sitesiyse yaralanan 12 kişiden anne ve bebeğinin durumunun ağır olduğunu bildirdi.

