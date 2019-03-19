Gökhan Özoğuz'dan Süleyman Soylu'ya: Bu hareketler korkunç ya!

Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun hakaret edip gözaltına aldırdığı iki kişinin videosunu paylaştı, 'Bu hareketler korkunç ya! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki gün Üsküdar Ünalan Mahallesinde vatandaşlara hitabı sırasında, kendisine tepki gösteren iki Saadet Partili'ye "Hadi ordan densiz, utanmadan milletin içine çıkıyorsunuz" demiş, ardından bu iki isim gözaltına alınmıştı.

Söz konusu olayın videosunu paylaşan Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz, Soylu'ya "Bu hareketler korkunç ya! Hangi partiden oluraa olsun! İşte bu tip insanlardan bu tip davranışlardan insan çok rahatsız oluyor! Ülke yönetimi bu tip tiynetten uzak olmalı" diye tepki gösterdi.