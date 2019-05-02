Gökhan Özoğuz'dan AKP'li Yavuz'a: Hani yalan söylerken bir ifade oturur surata...

Athena'nın solisti Gökhan Özoğuz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un açıklamaları için 'Hani insan yalan söylerken bir ifade oturur suratına, onu hemen anlarsınız' dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, bugün düzenlediği basın toplantısında İstanbul seçimlerine dair açıklamalarda bulundu. Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, Yavuz'un basın toplantısı haberini alıntılayarak "Hani insan yalan söylerken bir ifade oturur suratına, onu hemen anlarsınız" yazdı.

İstanbul seçimlerine ilişkin konuşan Yavuz, "İstanbul’da kesinlikle bir şeyler oldu. Neden bunu söylüyorum? 29 bin oy 13 bine indiyse ki, şimdi kısıtlı, cezaevinde bulunanların oy kullandığını da gördük. Farkın azaldığını söylüyor. İstanbul’da bir şey olmadığını hiç kimsenin iddia etmesi mümkün değildir. CHP lehine bir şeyler olduğunu ifade edebiliriz" dedi.

AKP'li Yavuz'un yaptığı açıklamasını Twitter hesabından paylaşan Özoğuz şu notu düştü: "Hani insan yalan söylerken bir ifade oturur suratına, onu hemen anlarsınız. Bir de merak ediyorum; Dünyanın neresinde bir Cumhurbaşkanı belediye başkanlığı seçiminde parti bayraklarının üstündeki resimde adayın yanında yer almıştır? Allah yalan söyleyenleri sevmez cezalandırır!"