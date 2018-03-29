Gökçek'in yanmaz dediği AnkaPark'taki oyuncak yandı

Ankara’nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in yangına karşı dayanıklılığını pürmüz ile ateşe vererek test ettirdiği AnkaPark'taki oyuncaklardan biri önceki gün yandı.

Ankara'nın eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dış cephesini pürmüz ile yakmaya çalıştığı görüntülerle bilinen Ankara Yenimahalle'deki eğlence merkezi AnkaPark’ta önceki gün yangın çıktı. Yangın daha önce Ankapark için yapılan "kalitesiz malzeme kullanıldı" iddialarını tekrar gündeme getirdi.

Hürriyet'ten Doğahan Giritlioğlu'nun haberine göre; yangının inşaatın teknik şartnamelerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle yaşandığını savunan TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Bu yangın ihale sözleşmesinde belirtilen nitelikte malzemelerin kullanılmadığını ortaya koyuyor” dedi. Kullanılan malzemelerin tespiti için çalışma yapılması ve bunun kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirten Candan, “Nitelikli malzemenin maliyeti karşılanamıyorsa can güvenliği için projeden vazgeçilsin” ifadesini kullandı.

'SÖZLEŞME ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMEDİ'

Candan dün düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili şunları söyledi: "İhale sözleşmesinde 3 milimlik poliretan (dolgu malzemesi) kullanılması gerekirken 0,5 ve 1 milimlik kullanıldı. Sözleşmeye aykırı işler yapıldığını ve olası bir durumda yangına davetiye çıkartacağını daha önceden söylemiştik. En ufak bir yangın alevinde yanan bir çadır, inşaat sürecinin bilimsel ve teknik olmadığını ortaya koyuyor. Dün yaşanan olay, AnkaPark’ın insanların can güvenliğini tehdit eden bir işletme olduğunu gösteriyor.

'ANKAPARK GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYA BAŞLADI'

AnkaPark’la ilgili bir güvensizlik durumu var. Bu yangın da güvensizliği büyüttü. Hızlı yanan malzemeler olduğu için bir anda büyümesi kaçınılmaz olur. Bir de içerde insanların olduğunu düşünürseniz orada güvenlik problemi gündeme geliyor. İşletme modelinden çok insanların canını nasıl koruyacağız noktasına bakılmalı. Bunlar hepsi bir maaliyet ise bu projeden vazgeçeceksiniz.

İNŞAAT ÖNCESİ DÖNEMDE UYARMIŞTIK

AnkaPark’taki eğlence mekanları go-kart çadırı ve kaplamaları üzerine ve orada kullanılan maskotlarda yanıcı nitelikteki polyester kullanıldığını Gökçek döneminde, çalışmalar öncesinde açıklamıştık. Kullanılan malzemelerin yerinde tespitinin yapılması için ‘tespit davası’ açmıştık. Tespit davamıza ilişkin hiçbir sonuç alınamadı. Dün yaşanan olay, bizim teknik olarak açıkladığımız süreçlerin doğruluğunu ortaya koyuyor.”

'ŞARTNAME DİKKATE ALINMADAN İNŞAA EDİLDİ'

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de AnkaPark inşaatında teknik şartnameye uyulmadığını ifade ederek 6 Haziran 2017 tarihinde TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesini hatırlatarak yazılı bir açıklama yaptı. Gök’ün açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Geçen sürede cevap verilmediği gibi Ankapark’ın inşasına teknik şartname dikkate alınmadan devam edilmiştir. Yapımının bütün süreçleri sorunlu olan parkın hizmete girdikten sonra büyük facialara gebe olduğu bir kez daha görülmüştür. Ufak bir kıvılcımla dahi tutuşabilen malzemenin kalabalık ziyaret saatlerinde alev alması halinde oluşacak bir panik ortamının yüzlerce kişinin hayatına mal olacağı açıktır."